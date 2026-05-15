Парламентът ще обсъди промени в Закона за насърчаване на инвестициите и ще проведе първия парламентарен контрол към министри от кабинета Радев.

Парламентът ще проведе в петък първото гласуване на Закона за насърчаване на инвестициите. Основната цел на предложените промени е актуализиране на наименованията в редица нормативни актове, които са свързани с новата структура на изпълнителната власт.

Промените засягат Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, Закона за медицинските изделия и Закона за потребителския кредит. В мотивите към законопроекта се посочва, че измененията имат предимно технически и административен характер.

Целта е да се осигури единна терминология в законодателството и да се отрази разширения ресурс на министерството, в който вече официално са включени и инвестициите.

След законодателната част депутатите ще проведат и редовния парламентарен контрол.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще отговаря на въпрос, свързан със случая на побой в габровския квартал „Митко Палаузов“.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще отговаря на въпроси за модернизацията на пътя Видин–Ботевград, ремонти на републикански пътища във Видинска област, както и очакваното пускане в експлоатация на главния път между Пампорово и Смолян.

Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова ще отговаря на въпроси, свързани с дейността на предприятието „Кроношпан България“ във Велико Търново и проект за изграждане на фотоволтаична централа в защитената зона „Пъстрина“ край Монтана.