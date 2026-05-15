Единадесет души оцеляха след самолетна катастрофа в океана и прекараха близо пет тежки часа в надуваем спасителен сал, преди да бъдат извадени живи при спасителна операция, определена от властите като „чудодейна“.

Инцидентът се е случил във вторник, когато двумоторен турбовитлов самолет излетял от Марш Харбър на Бахамите и пътуващ към Фрийпорт, е подал сигнал за бедствие около 11:00 ч. местно време, съобщи бреговата охрана на САЩ.

Машината е паднала във водата на около 80 мили от град Мелбърн, щата Флорида. Всички 11 души на борда са били открити и спасени, потвърдиха властите.

„От това, което видях, че всички тези хора са оцелели, това наистина е нещо почти чудодейно“, заяви майор от военновъздушните сили Елизабет Пиовати, командир на самолет, участвал в спасителната операция.

Спасителните екипи са били на тренировъчна мисия в района, когато получават сигнал за вероятно паднал самолет. Те незабавно се насочват към мястото и откриват оцелелите в надуваем спасителен сал.

Според властите екипаж от спасителен хеликоптер HH-60W Jolly Green на военновъздушните сили е извадил 11-те души един по един от салa и ги е транспортирал на безопасно място.

„Те вече бяха прекарали около пет часа във водата и в сала. Личеше, че са в тежко състояние – физически, психически и емоционално“, заяви капитан Рори Уипъл.

Оцелелите не са имали възможност да се свържат със спасителни екипи, но аварийният им предавател е изиграл ключова роля за локализирането им.

„Те дори не знаеха, че идваме, докато не бяхме точно над тях. Може да си представите какво е да не знаеш дали някой изобщо ще те открие“, допълни Уипъл.

Преди да бъдат спасени, хората са се укривали под импровизирано платнище, а по въздуха им е било пускано храна и вода, за да издържат до пристигането на помощта.

„Това им даде надежда, че сме наблизо и че спасението идва“, каза майор Пиовати.

Всички 11 възрастни от Бахамите са транспортирани до международното летище Мелбърн Орландо, където състоянието им е стабилно, съобщи бреговата охрана.