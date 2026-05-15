Над 600 кг животински продукти без документи са иззети на ГКПП „Капитан Андреево“ след съвместна проверка на инспектори от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) и служители на Агенция „Митници“.



При проверка на лек автомобил са открити 100 кг пилешко месо, съхранявано в найлонови пликове по 5 кг и без документи за произход и проследимост. Малко по-късно, при проверка на автобус, влизащ от Турция, са установени още 507,8 кг овча лой без необходимата документация. Продуктите са били опаковани в кашони по 30 кг.





Цялото количество е иззето, а храните предстои да бъдат унищожени съгласно действащите изисквания за безопасност.