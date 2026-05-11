Президентът Илияна Йотова е на мнение, че първата задача на новата власт е да изнесе реалните данни за инфлацията и с колко е поскъпнал живота на българина.

"Няма нужда да се самозалъгваме, нека видим истината. Струва ми се, че има мерки, които могат да бъдат взети още сега, на този етап", каза Йотова и добави, че смята, че е възможно да се вземат мерки още сега.

“Започна вече сезонът на плодовете и зеленчуците, първите мерки трябва да са свързани с това, защото не е нормално държава, която произвежда, да има цени на основни плодове и зеленчуци, които са направо космически”, на мнение е президентът.

Без популистки ходове

“Не допускам, че сме свидетели на поредния популистки ход, още повече всички участници в изборите недвусмислено заявяваха, че 19 април това ще бъде приоритет”, каза още Йотова по повод заявката на кабинета “Радев” още днес да излезе със законопроекти за ограничаване на инфлацията.

"От днес нататък очаквам една много сериозна дискусия, която да бъде лишена от политиканстване и квалификации, както бяхме свикнали до сега. Трябват и законодателни промени, особено по отношение на цените", категорична е Йотова.

“Сигурна съм, че ще бъдат на няколко етапа тези мерки, най-спешните, които може би са и без законодателни промени, а трябва да бъдат приети на ниво изпълнителна власт. А след това средносрочни и дългосрочни, тъй като се разбра, че за да функционират някои от тези мерки както ние искаме – да дават резултати, трябва и законодателни промени. Особено по отношение на цените в тази дълга верига от доставчици, която определено там ще трябва да се пипне законът”, на мнение е държавния глава.

Относно съдебната реформа президентът е на мнение, че за да се прави сериозна реформа в тази област, тя трябва да бъде обмислена много добре. "Досега сме свидетели на доста авантюристични подходи.

Днес Йотова е на посещение във Велико Търново за патронния празник на университета „Св. св. Кирил и Методий".