Министерският съвет прие решение, с което определя Станчо Станев за заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) за срок от пет години, считано от 8 май 2026 година. Правителството реши също Станев да изпълнява функциите на председател на ДАНС до назначаването на нов председател на държавната агенция, съобщиха от правителствената пресслужба.

Станчо Станев притежава богат професионален опит и отлични организаторски и ръководни качества, придобити през годините на работа в сферата на сигурността. Дългогодишен служител е на Националната служба за охрана, а от 2023 година до момента работи в териториална дирекция „Митницa – София“. Притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Финанси“ в УНСС, сочи информация от пресслужбата.