Поморие посрещна тържествено мощите на свети Георги. Събитието, по инициатива Сливенска света митрополия и Н.В. Пр. Арсений, обедини вярващите. Светинята бе донесена от архимандрит Игнатий – игумен от манастир „Св. Богородица – Всех скорбящих радост" в Палеохори, с благословението на Високопреосвещения митрополит на Йерисо, Света гора и Ардамерио Теоклит. Реликвата е изложена за поклонение в Поморийския манастир.

Първоначално престоят на мощите бе предвиден за три дни, но по молба на митрополит Арсений е удължен до 11 май, за да могат повече вярващи да се докоснат до благодатта на светеца.