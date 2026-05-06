Един младеж разби строгия протокол на президенството в Деня на храбростта.

Тодор внезапно излезе пред строя, коленичи и поиска ръката на Добринка. И двамата са доброволци в Гвардейския младежки отряд.

Пред очите на президента Добринка каза уверено "да" и превърна деня в незабравим за всички.

В Президентството държавният глава се срещна с представители на сдружение „Младежки гвадрейски отряди“ и им раздаде дипломи. Точно тази суха церемония се превърна в затрогваща сцена на предложение за брак, след като извън протокола бе споделена историята на двамата влюбени Тодор и Добринка.

Тяхната среща не е била планирана, нито романтична в класическия смисъл.

Те се запознали в спешното отделение - място, където напрежението е част от ежедневието.

Именно там една усмивка, появила се в труден момент, поставила началото на връзката им. С времето съдбата неведнъж ги срещала отново. Постепенно първоначалната искра прераснала в силна и дълбока любов, която ги отвела към споделен дом и усещане за истинско семейство.

Общото между тях не било само чувството, но и призванието да помагат - Тодор е лекар и дългогодишен доброволец в младежките гвардейски отряди, а Добринка също поема по този път, макар и по-скоро.

Именно там двамата често се срещали – рамо до рамо, обединени от служба и отдаденост.

Пред погледите на десетки гости, Тодор направи следващата крачка

- решен да зададе най-важния въпрос в живота си. С аплодисментите на публиката той отправи предложението си към Добринка.

Положителният ѝ отговор бе посрещнат с бурни овации, а сцената се превърна в символ на любовта, намерена на най-неочакваните места.