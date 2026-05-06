Бургас чества Гергьовден с тържествен ритуал по полагане на венци и цветя пред Паметника на 24-ти Черноморски пехотен полк. Почит и признателност към героизма и саможертвата на българските воини отдадоха кметът Димитър Николов, областният управител Добромир Гюлев, председателят на Общинския съвет Михаил Хаджиянев, заместник-кметът по култура и вероизповедания Диана Саватева, заместник-кметът по бюджет и финанси Станимир Апостолов, обшественият посредник Тодор Стамболиев, директорът на ОД на МВР-Бургас ст. комисар Николай Ненков, ветерани и офицери от резерва, и признателни граждани.

Празничната програма продължи на площад „Атанас Сиреков“ с фолклорен концерт на Професионален фолклорен ансамбъл „Добруджа“.