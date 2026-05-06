За първи път в историята, легендарната колоездачна обиколка на Италия – Giro d’Italia, избира България за своето голямо начало (Grande Partenza)! Бургас е градът, който ще посрещне финала на първия етап и старта на втория етап от обиколката. За целта обаче в дните от 6 до 9 май се налага временна организация на движението. Част от улиците ще бъдат затворени, ще има промяна и в маршрутите на автобусите от градския транспорт.

Ето кои улици са затворени на 6 май:

Ул. „Адам Мицкевич“ ще бъде затворена от 14 часа на 5 май до 21 часа на 8 май.

Ул. „24-ти пехотен черноморски полк“ от ул. „Демокрация“ до ул. „Велико Търново“ ще бъде затворена на 6 май от 8:00 часа до 22:00 часа.

Ето какви промени в маршрутите въвежда „Бургасбус“ за 6 май:

Няма да се обслужват спирки: „24-ти пехотен черноморски полк“ (До Пантеона) и спирка „Константин Величков“

линия 12 ще преминава по ул. „Демокрация“ до ул. „Константин Величков“, след което ще продължи по редовния си маршрут по бул.“24-ти пехотен черноморски полк“

линия 8

- от кв. Горно Езерово – вместо по ул. “24-ти пехотен черноморски полк“ и ул. „Константин Величков“, ще преминава по ул. „Демокрация“, след което продължава по редовния си маршрут по бул. „Сан Стефано“ - продължава по маршрута

ВАЖНО: Автобусите ще спират на всички съществуващи спирки на градския транспорт по изменените маршрути.

За удобство на бургазлии и гостите на града, в дните от 6 до 9 май Община Бургас и нейни партньори осигуряват няколко буферни паркинга, които могат да се ползват напълно безплатно.

От 6 до 9 май безплатно ще може да се паркира на:

- Част от паркинга на „Метро“

- Част от паркинга на БИЛЛА Трапезица

На 8 и 9 май ще можете да пракирате безплатно на:

- Вторият етаж на мол „Гранд Плаза“

- паркингът на БДУ „Проф. д-р Асен Златаров“.

На 8 и 9 май като буферни паркинги ще бъдат обособени и крайните десни платна на:

- Ул. „Одрин“ (между „Трапезица“ и бензиостанция „Лукойл“)

- Бул. „Сан Стефано“ ( между бул. „Стефан Стамболов“ и ул. „Демокрация“)

На 7 и 8 май паркирането в синята и зелената зона на Бургас няма да се таксува.

Паркингът на ул. „Гурко“ ще бъде използван от екипите на участниците. Затова източната му част ще бъде затворена от 1 до 9 май, като в този период няма да има почасово паркиране. Достъп до паркинга ще имат само абонатите с активен абонамент в западната му част.

Интерактивна карта на затворените улици и осигурените буферни паркинги можете да видите ТУК