За първи път в историята, легендарната колоездачна обиколка на Италия – Giro d’Italia, избира България за своето голямо начало (Grande Partenza)! Бургас е градът, който ще посрещне финала на първия етап и старта на втория етап от обиколката. За целта обаче в дните от 6 до 9 май се налага временна организация на движението. Част от улиците ще бъдат затворени, ще има промяна и в маршрутите на автобусите от градския транспорт.
Ето кои улици са затворени на 6 май:
Ул. „Адам Мицкевич“ ще бъде затворена от 14 часа на 5 май до 21 часа на 8 май.
Ул. „24-ти пехотен черноморски полк“ от ул. „Демокрация“ до ул. „Велико Търново“ ще бъде затворена на 6 май от 8:00 часа до 22:00 часа.
Ето какви промени в маршрутите въвежда „Бургасбус“ за 6 май:
Няма да се обслужват спирки: „24-ти пехотен черноморски полк“ (До Пантеона) и спирка „Константин Величков“
линия 12 ще преминава по ул. „Демокрация“ до ул. „Константин Величков“, след което ще продължи по редовния си маршрут по бул.“24-ти пехотен черноморски полк“
линия 8
- от кв. Горно Езерово – вместо по ул. “24-ти пехотен черноморски полк“ и ул. „Константин Величков“, ще преминава по ул. „Демокрация“, след което продължава по редовния си маршрут по бул. „Сан Стефано“ - продължава по маршрута
ВАЖНО: Автобусите ще спират на всички съществуващи спирки на градския транспорт по изменените маршрути.
За удобство на бургазлии и гостите на града, в дните от 6 до 9 май Община Бургас и нейни партньори осигуряват няколко буферни паркинга, които могат да се ползват напълно безплатно.
От 6 до 9 май безплатно ще може да се паркира на:
- Част от паркинга на „Метро“
- Част от паркинга на БИЛЛА Трапезица
На 8 и 9 май ще можете да пракирате безплатно на:
- Вторият етаж на мол „Гранд Плаза“
- паркингът на БДУ „Проф. д-р Асен Златаров“.
На 8 и 9 май като буферни паркинги ще бъдат обособени и крайните десни платна на:
- Ул. „Одрин“ (между „Трапезица“ и бензиостанция „Лукойл“)
- Бул. „Сан Стефано“ ( между бул. „Стефан Стамболов“ и ул. „Демокрация“)
На 7 и 8 май паркирането в синята и зелената зона на Бургас няма да се таксува.
Паркингът на ул. „Гурко“ ще бъде използван от екипите на участниците. Затова източната му част ще бъде затворена от 1 до 9 май, като в този период няма да има почасово паркиране. Достъп до паркинга ще имат само абонатите с активен абонамент в западната му част.
Интерактивна карта на затворените улици и осигурените буферни паркинги можете да видите ТУК
