Днес, в навечерието на 6 май, Поморие отбелязва Деня на храбростта и 140 години от създаването на Военно окръжие – Бургас, в състава на което влизат Бургаска, Айтоска, Карнобатска и Анхиалска околия. Ритуалът по полагане на венци по повод годишнината бе организиран от Община Поморие, Военноморска база – Бургас и Военно окръжие – Бургас. Честването започна с приемане на строя с командир лейтенант Радостин Малчев от командира на ВМБ – Бургас капитан I ранг Петър Петров. Приветствия към всички присъстващи отправиха кметът Иван Алексиев, капитан Петров и капитан Йорданов. Плакет с благодарност за дългогодишната служба бе връчен на Красимир Костов, а от името на Военно окръжие кметът също получи почетно отличие.

Паметта на всички воини, загинали за святата кауза Отечество, бе почетена с едноминутно мълчание, а пред паметника на Свети Георги бяха поднесени венци от Община Поморие, командира на Военноморска база – Бургас, Общински съвет – Поморие, Военно окръжие – Бургас и Сливенска света митрополия. Иконом Атанас Чулаков, отец Валентин и отец Паладий от манастир „Свети Георги Победоносец“ отслужиха благодарствен молебен за здраве на българските военни, за жителите на Поморие и просперитета на града.

Участие в програмата взеха: Общински духов оркестър – Бургас с диригент Анастас Камиларов, ХХ Гвардейски отряд при СУ „Иван Вазов“ , гр. Поморие с ръководители Диана Благоева и Георги Вражев, танцов състав от Основно училище „Христо Ботев“ – Поморие с ръководител Велиана Дачева и Детски фолклорен танцов ансамбъл „Раковина“ с ръководител Владимир Данаилов.Събитието бе уважено от председателя на Общински съвет Адам Адамов, общински съветници и общественици.