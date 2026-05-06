Бургас отново ще бъде част от европейската инициатива „Нощ на музеите“, която на 15 и 16 май 2026 г. ще превърне града и региона в сцена на културни срещи, артистични преживявания и отворени врати към музейното и художественото богатство на областта.

Тазгодишното издание на „Европейската нощ на музеите – Бургас“ ще обедини десетки културни институции, музеи, галерии, библиотеки, творчески пространства и независими артисти в обща програма, която ще предложи изложби, концерти, литературни събития, образователни инициативи и артистични намеси в различни точки на града.

Инициативата е част от БУРГАС 2032 – инициативата, чрез която Бургас развива своята кандидатура за Европейска столица на културата 2032, поставяйки акцент върху сътрудничеството между институциите, активното участие на артистичната общност и достъпа до култура за всички публики в областта.

В програмата на Европейската нощ на музеите – Бургас се включват основните културни институции в града – Регионален исторически музей – Бургас със своите експозиционни пространства – Етнографски, Археологически, Природонаучен и Исторически музей, които подготвят специални изложби, тематични представяния и музикални изпълнения. Посетителите ще могат да се докоснат до етнографски традиции, археологически богатства, природни експозиции и фотографски изложби, представени в необичайна вечерна атмосфера.

Със специална програма ще се включи и Бургаската художествена галерия „Петко Задгорски“, която ще предложи среща със знакови произведения от своя фонд, съчетана с музикални изпълнения на утвърдени музиканти с международна кариера. Къща-музей „Петя Дубарова“ ще даде сцена на младите литературни таланти чрез церемонията по награждаване на лауреатите от Националния литературен конкурс „Петя Дубарова“.

Към инициативата се присъединяват и редица независими културни пространства и галерии, сред които Галерия „Неси“, Галерия „Богориди“, GIGI ART & DESIGN, Art Gallery Garyeli, Dance Gallery, Casa Triangulo Creativo, както и Културен център „Морско казино“, които подготвят изложби, артистични пърформанси, творчески работилници, музикални сесии и събития за различни публики. Така програмата ще предложи среща както с класическото изкуство, така и със съвременни форми на артистично изразяване.

Особено силно е и регионалното участие, което превръща „Европейската нощ на музеите“ в културно събитие за цялата област. В инициативата ще се включат музеи и галерии от Несебър, Поморие, Созопол, Приморско, Царево, Малко Търново, Средец и Карнобат, които подготвят специални експозиции, лекции, концерти, възстановки и интерактивни събития.

Сред участниците са Музей „Старинен Несебър“, Исторически музей – Поморие, Музей на солта, Градска художествена галерия „Дечко Стоев“, Археологически музей – Созопол, Исторически музей – Приморско, Общински исторически музей – Царево, Исторически музей „Проф. Александър Фол“ – Малко Търново, Музеен комплекс „Деултум – Дебелт“, както и Исторически музей – Карнобат.

Благодарение на това мащабно партньорство посетителите ще имат възможност да преживеят разнообразни културни формати – от археология, история и етнография до музика, литература, визуални изкуства и интерактивни ателиета за деца и възрастни в Европейската нощ на музеите.

Събитието цели да обедини институции, творци и публики в общо преживяване, което надхвърля границите на отделните пространства и превръща целия град и региона в отворена сцена. Организаторите подготвят динамична програма с още участници и допълнителни събития.

На 15 и 16 май 2026 Бургас и областта ще отбележат Европейската нощ на музеите като празник на културата, партньорството и споделеното преживяване.

Входът за всички обекти в рамките на Европейската нощ на музеите е свободен. На 15 май (петък) културните пространства ще бъдат отворени от 16:00 до 24:00 ч., а на 16 май (събота) ще работят през целия ден по график, като кулминацията на събитията ще бъде във вечерните часове – от 18:00 до 24:00 ч. След 23:00 ч. в Културен център „Морско казино“ ще се проведе парти за закриване на Европейската нощ на музеите – Бургас 2026.

Като част от програмата ще се проведе и интерактивна игра за посетителите, която ще насърчи публиката да открие максимален брой културни обекти. За целта ще бъде създадена специална „Нощна карта на Бургас“, която ще бъде разпространявана във всички участващи локации след 10 май. Участниците, които успеят да посетят най-много обекти, ще получат атрактивни награди, а официалното им връчване ще се състои по време на закриващото събитие в „Морско казино“.