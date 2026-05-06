Институтът за пътна безопасност (ИПБ) обвини Агенция „Пътна инфраструктура“ в системно източване на публични средства чрез непрозрачни задания за ремонт и поддръжка на пътищата.

Повод за позицията е решението на министъра на регионалното развитие Николай Найденов да публикува всички задания на официалния сайт на МРРБ в последния си работен ден.

Според ИПБ публикуваните документи разкриват модел на работа, който превръща държавния бюджет в „черна дупка“. Организацията твърди, че заданията показват липса на единни стандарти, отсъствие на централен контрол и формулировки, които правят реалния одит практически невъзможен. В много от документите липсват конкретни участъци и обекти, а вместо това са описани общи дейности, позволяващи неограничено тълкуване.

От ИПБ определят структурата на Областните пътни управления като „феодализирана“, тъй като всяко от тях работи по собствени правила. Според организацията това създава условия за непрозрачно разходване на средства, докато състоянието на пътната инфраструктура остава критично.

В позицията се подчертава, че проблемът не е само административен, а засяга пряко безопасността на гражданите. Липсата на контрол и ясни критерии за ремонтни дейности, според ИПБ, води до опасни пътища и човешки жертви.

"Няма да допуснем поредното „замитане под килима“. Кутията на Пандора е отворена и единственият път напред е пълно изчистване на системата и възмездие за ограбването на българските граждани!", коментират експертите в организацията.

Институтът настоява за незабавни действия – пълна ревизия от прокуратурата и Сметната палата, прекратяване на договори с неясни параметри, въвеждане на цифрови стандарти и GPS проследяване на ремонтните дейности, както и структурна реформа в АПИ. Организацията предлага и създаване на публична платформа, която в реално време да показва къде и за какво се харчат средствата за пътна поддръжка.

От ИПБ заявяват, че няма да позволят темата да бъде „заметена под килима“ и че публикуването на заданията е отворило „кутията на Пандора“, която изисква пълно разследване и промяна в системата.

"Този модел не е просто „административен хаос“. Това е организирана схема за източване, при която парите на данъкоплатците изтичат в кухи дейности, докато българските пътища остават опасни и отнемат животи", коментират от там.