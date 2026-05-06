Стефка Костадинова предаде властта в Българския олимпийски комитет (БОК) на Весела Лечева повече от година, след като изгуби избора за председателския пост на Общото събрание. Двете проведоха работна среща, на която бившата световна рекордьорка в скота на височина даде на шефката на стрелбата официално пълномощно, с което Лечева да изпълнява длъжността до формалното й встъпване в длъжност.



Новият председател предложи този изход още преди месеци, когато стана ясно, че вписването й на поста ще се забави заради съдебните жалби срещу решението на Общото събрание. Тогава обаче Костадинова обяви, че ще изчака решенията на съда и предаването на властта се забави. Неуредиците обаче не се отразиха на българското участие на зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, където Лечева бе водач на делегацията, след като бе призната от МОК като глава на българското олимпийско движение.



Преди няколко дни стана ясно, че и последните жалби срещу новия председател, които бяха поддържани предимно от БФ Борба, са оттеглени и се очаква скорошно вписване на Лечева в Търговския регистър. Тя от своя страна обеща, че работата ще започне на високи обороти в името на институционалната стабилност и българския олимпизъм.