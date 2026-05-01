За първи път в историята, легендарната колоездачна обиколка на Италия – Giro d’Italia, избира България за своето голямо начало (Grande Partenza)! Бургас е градът, който ще посрещне финала на първия етап и старта на втория етап от обиколката. За целта обаче в дните от 6 до 9 май се налага временна организация на движението. Част от улиците ще бъдат затворени, ще има промяна и в маршрутите на автобусите от градския транспорт.

На 7 май ще бъдат затворени улиците:

Ул. „Адам Мицкевич“ – ще бъде затворена за движение през цялото денонощие;

Участъкът на бул. „Демокрация“ от ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ до ул. „Сан Стефано“ - ще бъде затворен за движение от 10:00 часа на 07 май до 21:00 часа на 08 май.

От 10:00 ч. до края на деня следните линии на общинския превозвач „Бургасбус“ ще минават по изменени маршрути

· линия 11 – без промяна на маршрута до ул. „Константин Величков“ - бул. „Сан Стефано“ – ул. „Христо Ботев“ – ул. „Цар Петър“ – Терминал Юг - продължава по маршрута няма да се обслужват спирки: Сан Стефано, Ген. Гурко и Булаир

· линия 12 – без промяна на маршрута до Терминал Юг – ул. „Цар Петър“ - ул. „Христо Ботев“ – бул. „Сан Стефано“ – ул. „Константин Величков“ - продължава по маршрута няма да се обслужват спирки: Булаир, 24-ти пехотен черноморски полк

· № 8 - от Автогара Запад – бул. „Мария Луиза“ – надлез „Индустриална“ – продължава по маршрута няма да се обслужват спирки: Дебелт, Гладстон, Оборище, Сан Стефано, Ген. Гурко, Булаир, Транспортна болница, Иван Вазов - от кв. Горно Езерово – без промяна на маршрута до надлез „Индустриална“ - бул. “Мария Луиза” – Автогара Запад няма да се обслужват спирки: Иван Вазов, Терминал Юг, Булаир, 24-ти черноморски пехотен полк, Константин Величков, Оборище, Шейново, Дебелт

· Б11 и Б12 - от Изгрев и Славейков – без промяна на маршрута до бул. „Демокрация“ - бул. “Сан Стефано” - ул. “Христо Ботев“ – бул. „Иван Вазов“ – продължава по маршрута няма да се обслужват спирки: Сан Стефано, Ген. Гурко, Булаир - от Меден рудник – без промяна на маршрута до бул. „Иван Вазов“ - ул. „Цар Петър“ - ул. “Христо Ботев” – бул. “Сан Стефано” – бул. “Демокрация” – продължава по маршрута няма да се обслужват спирки: Терминал Юг, Булаир, Ген. Гурко

· линия 15 - от Автогара Юг - ул. „Цар Петър“ - ул. „Христо Ботев“ – бул. „Сан Стефано“ – бул. „Демокрация“ – продължава по маршрута няма да се обслужват спирки: Булаир, Ген. Гурко - от кв. Сарафово - без промяна на маршрута до бул. „Демокрация“ - бул. „Сан Стефано“ – ул. „Христо Ботев“ – ул. „Цар Петър“ – Автогара Юг няма да се обслужват спирки: Сан Стефано, Ген. Гурко и Булаир

· линия Бургас - Поморие - от Автогара Юг - ул. „Цар Петър - ул. „Христо Ботев“ – бул. „Сан Стефано“ – ул. „Константин Величков“ – продължава по маршрута от Поморие – без промяна на маршрута до бул. „Демокрация“ - бул. „Сан Стефано“ – ул. „Христо Ботев“ – ул. „Цар Петър“ – Автогара Юг няма да се обслужват спирки: Сан Стефано, Ген. Гурко и Булаир

ВАЖНО: Автобусите ще спират на всички съществуващи спирки на градския транспорт по изменените маршрути.

За удобство на бургазлии и гостите на града, в дните от 6 до 9 май Община Бургас и нейни партньори осигуряват няколко буферни паркинга, които могат да се ползват напълно безплатно.

От 6 до 9 май безплатно ще може да се паркира на: - Част от паркинга на „Метро“ - Част от паркинга на БИЛЛА Трапезица На 8 и 9 май ще можете да пракирате безплатно на:

- Вторият етаж на мол „Гранд Плаза“

- паркингът на БДУ „Проф. д-р Асен Златаров“. На 8 и 9 май като буферни паркинги ще бъдат обособени и крайните десни платна на: - Ул. „Одрин“ (между „Трапезица“ и бензиостанция „Лукойл“) - Бул. „Сан Стефано“ ( между бул. „Стефан Стамболов“ и ул. „Демокрация“)

На 7 и 8 май паркирането в синята зона на Бургас няма да се таксува.

Паркингът на ул. „Гурко“ ще бъде използван от екипите на участниците. Затова източната му част ще бъде затворена от 1 до 9 май, като в този период няма да има почасово паркиране.

Достъп до паркинга ще имат само абонатите с активен абонамент в западната му част.

Интерактивна карта на затворените улици и осигурените буферни паркинги можете да видите ТУК