Дезинфекционна станция – Бургас ще извърши пръскане против комари на паркове и градини в жилищните комплекси, както и на биотопните зони на насекомите. Вижте графика за имагоцидна обработка от 10 юни до 3 юли.

10.06.2026г. - ж.к. „Изгрев“ и ж.к. „Зорница“

11.06.2026г. - кв. „Лозово“ и кв. „Долно Езерово“

12.06.2026г. - Приморски парк, район на Солниците, район Морска гара, парк „Езеро“

15.06.2026г. - кв. „Крайморие“ и кв. „Горно Езерово“

16.06.2026г. - парк „Минерални бани“, биотопни зони кв. „Ветрен“ и кв. „Банево“

17.06.2026г. - паркове в к/с „Меден рудник“, градини ж.к „Зорница“ и ж.к. „Лазур“, ЦГЧ и ж.к. „Възраждане“, кв. „Акации“ и кв. „Победа“, ул. „Крайезерна“, бул. „Тодор Александров“

18.06.2026г. - ж.к. „Славейков“

19.06.2026г. - Приморски парк, район на Солниците, район Морска гара, парк „Езеро“

22.06.2026г. – ЦГЧ и ж.к. „Лазур“

23.06.2026г. - ж.к „Възраждане“ и ж.к. „Братя Миладинови“

24.06.2026г. - ж.к. „Меден рудник“, парк „Росенец“, приют за безстопанствени кучета – местност „Пода“

25.06.2026г. - кв. „Сарафово“, кв. „Черно Море“ и кв. „Рудник“

26.06.2026г. - Приморски парк, район на Солниците, район Морска гара, парк „Езеро“

29.06.2026г. - Гробищен парк, 5-ти километър и гр. Българово

30.06.2026г. - биотопни зони с. Маринка, с. Твърдица, с. Димчево и с. Извор

01.07.2026г. - кв. „Долно Езерово“ и кв. „Горно Езерово“

02.07.2026г. - парк “Славейков” (до Билла), парк “ Св. Троица” в ж.к. „Славейков“, паркове „Изгрев“ и „Изток“ в ж.к „Изгрев“, парк „Минерални бани“

03.07.2026г. - Приморски парк, район на Солниците, район Морска гара, парк „Езеро“

Имагоцидните обработки със студен/топъл аерозол ще се извършват от 00.00 часа до 04.30 часа .

Дезинфекционна станция- Бургас” ЕООД гр. Бургас, си запазва правото да променя графика във връзка с влошени условия на атмосферно влияние - дъжд, силен вятър и др.