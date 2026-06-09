Една от основните задачи на "Кошница с грижа" е стимулиране на българското производство, заяви Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика в ефира на БНТ.

„Днес започва новата мярка „Кошница с грижа“. Това е съвсем доброволна инициатива. В нея ще бъдат включени минимум 30 продукта, за да помогнем на домакинствата чрез намаление от поне 15 процента на определен асортимент от артикули в хранителните магазини“, каза Ефремова.

Ефремова увери, че са проведени разговори с производители и че една от основните задачи на „Кошница с грижа“ е стимулирането на предлагането на български продукти. Тя подчерта, че когато разходите за транспорт са по-малки, веригата на доставка е по-къса и не се стига до повишаване на цената при продажба на дребно.

„Участието в нея е доброволно. Нищо не пречи и на по-малките магазини да се включат. От тази мярка ще могат да се възползват всички граждани, без значение от техните доходи", добави Ефремова.

Социалният министър заяви, че предстои да бъде обявена нова фаза на мярката „Избирам България“, насочена към вътрешната мобилност в страната.

„Предстои да обявим нова фаза на мярката „Избирам България“, която вече е насочена към вътрешната мобилност в страната. Семейства – млади или по-опитни – могат да разгледат възможностите в населени места с до 50 хиляди души население, да намерят работа и да се установят там. И отново подпомагаме този процес с добавки за преместване на покъщнината, наем за период до 12 месеца и други мерки“, каза министърът на труда и социалната политика.

По отношение на пенсиите Ефремова коментира.

„Всички социални плащания ще бъдат гарантирани и ще бъдат изплащани в пълния им размер. Осигурителната система трябва да бъде базирана на принципа на приноса на хората в нея, за да могат те да черпят определени права и блага. Добавките нямат място във финансовата система, а в системата на социалното подпомагане."