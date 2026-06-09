Вълнуващо представление, съчетало гениалната Вердиева музика, драматургия, разкриваща цялата палитра от човешки страсти, майсторската режисура на проф. д-р Александър Текелиев, изключителни певци, които ще преживеят всеки тон и фраза, вплитайки я в цялостното звучене на трагичната история, ще бъде сътворено на 10 юни, сряда, от 19:00 часа на сцената на Държавна опера – Бургас с операта „Риголето“ от Джузепе Верди. Зад диригентския пулт застава младият италиански маестро Чезаре Делла Шука, който за първи път гостува в Бургаската опера. Той е редовен гост-диригент на различни европейски оркестри и оперни институции, като например Orchestra Filarmonica Italiana и Orchestra di Padova e del Veneto.

Вечно актуалната история за подлост, изкушение, прелъстяване, излъгани надежди, подмолни пориви, грях, проклятие и зловеща развръзка, вплетени в класическия прочит на една от въздействащите опери на Верди ще оживее в залата на Операта в сряда. Чрез средствата на синкретичното оперно изкуство ще бъде представен музикално-сценичният разказ за гърбавия шут Риголето, единствената радост в семплия му живот – красивата му дъщеря Джилда, за лишения от съвест Херцог, обединяващ образ на подлостта, както и за всички герои на трагичната приказка за излъганото доверие. А изпълнителите ще покажат не само висока класа, но и ще съумеят да разкажат по изключително вълнуващ начин – с грабваща сетивата динамика на чувствата, драматичната история с трагичен край, която не престава да грабва и покорява емоционалния свят на публиката от всички поколения, тъй като е вечна и невероятно въздействаща – като сила и интензитет на страстите, вплели се пагубно в човешките съдби.

Забележителен е и солистичният състав: всеки от тях – с изключителни индивидуални качества и същевременно с това – постигната забележителна кохезия на сцената. Всички изпълнители: солисти, оркестър и хор, ще изградят в драматургична цялост запомнящ се спектакъл, докосващ сетивата, разтърсващ и предизвикващ дълбок размисъл – за истинските ценности, за изменчивостта на чувствата, за силата на съдбовните карти, пренареждайки човешките съдби.

На 10 юни образът на шута Риголето ще бъде пресъздаден от забележителния баритон Марян Йованоски, солист на Националната опера на Северна Македония и на Държавна опера – Бургас. тъжния шут Риголето, който получава своето съдбовно възмездие и чието бащино сърце е разбито, осъзнавайки непоносимата болка на най-тежката загуба – на свидна рожба. Солистът на Националната опера на Република Северна Македония и на Държавна опера – Бургас Марян Йованоски отново ще предизвика изключително силен емоционален резонанс у присъстващите с блестящата си и затрогваща интерпретация на ролята на нещастния шут Риголето, носещ прокобата и проклятието на „смешния плач“, с който забавлява богатите и подписва присъдата на собственото си падение и гибелна загуба на най-близкото – своята рожба. Именитият баритон ще представи по убедителен начин – и вокално, и като артистично пресъздаване, трагичната история, като всеки тон и фраза преминаваха през неговата същност – съпреживени и прочувствени. Изключителен е Марян Йованоски в изграждането на сложния образ, и в приглушения регистър, и в емоционалните изблици. Неговият Риголето е не само въздействащ, но и пробуждащ редица въпроси от морално-философския кодекс.

В ролята на нежната девойка Джилда, очарователна и покоряваща със своята трогателна наивност, живееща в своя малък мечтателен свят, откъснат от реалността, в сряда влиза харизматичното сопрано Илина Михайлова. Очаква се тя отново да бъде на обичайната си висота – и като очарователно присъствие, напълно сливащо се с образа, и като впечатляващо изпълнение – филигранно изработено, представено с лекота, характерна за безспорните професионалисти, и пленяваща – като емоционална сила. Срещайки изкусен прелъстител, в лицето на Херцога, тя попада в неговия демонски капан, който вещае сигурната й гибел. Илина Михайлова е фина, ефирна, естествено красива, носеща виталност и същевременно с това – усещане за трагична обреченост, брилянтна във вокално отношение и като представяне на най-характерното от образа на нежната девойка Джилда.

А в интервю за БНР именитото сопрано казва: „Ролята на Джилда е една от любимите ми. Пяла съм я на много места, под различни режисури, но всеки път когато зазвучи увертюрата знам, че ще е ново, различно. Всеки път се старая да обогатя ролята с нови вокални и артистични прийоми! С нетърпение очаквам да чуя и увертюрата, за да може да започне нашата приказка!"

В волята на Херцога на Мантуа, самодоволният безсъвестен прелъстител и бонвиван, в спектакъла на 10 юнни влиза венецуелският тенор Рейналдо Дроз. Той е възпитаник на Райна Кабаиванска и победител в 12-ия международен оперен конкурс „Анита Черкуети" в Монтекозаро, Италия. От няколко сезона е щатен солист на Държавна опера – Варна, а от няколко месеца – и на Държавна опера – Бургас. Изявявал се като солист в постановки на Софийската опера и балет и на други сцени в България. Рейналдо Дроз се представи блестящо в ролята по време на спектакъла на „Риголето“ по време на миналогодишния фестивал „Опера на светилището“ 2025 г. на откритата сцена на Бегликташ. Очаква се темпераментният тенор, носещ страстта и огъня на Юга, изцяло да се слее с емоционалната дъга на останалите персонажи от тъжната история с предизвестен край. Дроз впечатлява – и като харизматично присъствие, и като прекрасна овладяност на гласа си, и като въздействие – чрез музика и чувственост, особено в прочутата „Ария на Херцога“ – „La donna è mobile“. Красив кантиленен тембър и блестящо изработени фрази, както и висота на артистичното представяне, показва Рейналдо Дроц в образа на жестокия, непостоянен и себичен, но накарал сърцето на Джилда да се влюби фатално в него Херцог.

Басът Делян Славов влиза в ролята на Спарафучиле. Басовият тембър символично пресъздава сгромолясването на човешката душа в пагубния капан на изкушението към лесно придобити пари. Делян Славов ще бъде отново респектиращ – и като впечатляващи низини в басовата партия, и като внушаемост – в характерната роля на злодея Спарафучиле, който е наемен убиец, унищожаваш човешки животи срещу няколко сребърника.

Персонажа на истинска прелъстителка, но криеща зад красивата си външност състрадателно сърце, ще пресъздаде красивото мецосопрано Йоана Кадийска, която се отличава и с богат на цветови нюанси тембър. Тя ще бъде отново помитаща – като внушение и лично очарование, в ролята на прелъстителката Мадалена, която, обаче, във фриволното си сърце крие и човечност и съпричастност. Очаква се тя да се впише прекрасно в ролята и да постигне своеобразен емоционален връх в един от смисловите акценти на операта „Риголето“ – ансамбълът в края на IV действие, който се смята за едно от най-трудните за изпълнения части на Вердиевото произведение.

Впечатляващи и напълно споени с цялостното звучене на спектакъла на сцената в четвъртък ще бъдат и останалите солисти. На спектакъла в сряда се очаква те да изградят плътни персонажи, носещи трагизма на Вердиевата партитура и психологизъм отвъд дребнотемието на битието. Басът Костадин Мечков ще влезе в ролята на Граф Монтероне, който е опозорен – заради отнетата чест на дъщеря му, и, в своето безсилие, отправя проклятие, което, по неведомите пътища на съдбовните взаимовръзки, достига до тези, причинили нещастието. Мецосопраното Калина Попова ще бъде въздействаща и женствена като Джованна, приближената прислужница на Джилда, която съпреживява нейните душевни терзания и метаморфози. Сопраното Стефка Христозова и басът Петър Тихолов ще са аристократични в образите на Графиня и Граф Чепрано – част от висшето общество с неговите изтънчени и в същото време – жестоки, порядки; Стефка Христозова ще бъде и в ролята на Пажа. Баритонът Йордан Христозов ще изгради образа на благородника от свитата около Херцога Маруло, който живее в интригантския свят на висшето общество, и който, въпреки че Риголето смята за приятел и го моли за милост, се отвръща от него, бидейки част от смазващото мнозинство, надсмиващо се над тегобата на Шута. Тенорът Милен Динолов ше бъде в ролята на Матео Борса, също част от благородническата свита.

Очаква се диригентът Чезаре Делла Шука, който по време на репетициите пее с артистите и знае текста на цялата опера, да поведе музикантите от оркестъра на Бургаската опера – с концертмайстор Христо Белчев, в същината на произведението и неговите послания, носени през вековете. Блестящо изградена динамика и силен емоционално-смислов заряд ще бъдат запазената марка на оркестъра. Мъжкият хоров състав с диригент Александър Чепанов се отличава с брилянтна динамика, като особено в тихия регистър звучи като съдбовни стъпки, напомнящи за ефимерността на нашия живот.

Режисурата, специално адаптирана за необикновеното сценично пространство, дело на проф. д-р Александър Текелиев, ще препотвърди, че глобалният поглед и напредничава визия са съществени елементи за крайния успех на подобен грандиозен проект. Художник на класическата постановка е Иван Попов, помощник-режисьори са Петър Тихолов и Лина Пеева. Операта се изпълнява в оригинал – на италиански език, и е със субтитри на български език, дело на Сребрина Славова, които дават възможност да се проследи в детайли драматургичният сюжет и диалозите.

Персонажите на една от най-известните опери на Верди, към която самият композитор не е криел своите пристрастия, ще дарят публиката с разнопосочни преживявания – от възхита пред силата на чистата обич, погубена от бездушието, до трагичната безнадеждност на потъпканите наивни пориви. Неслучайно големият италиански композитор е заявявал, че ако се наложи да спаси само една от своите опери, би избрал именно "Риголето". Задълбоченият режисьорски прочит на проф. д-р Александър Текелиев, разчитащ кодовете на човешката психика, доказва силата и посланието на тези думи.

На спектакъла на 10 юни, под диригентската палка на Чезаре Дела Шуиика, великолепният каст от солисти, оркестърът и хорът на Бургаската опера не просто ще изпълнят по майсторски начин партитурата, характерна с красивата си мелодика и психологическа наситеност. А и ще разкажат – със завладяващ артистизъм, вечната история за ада и рая в една човешка душа, за погубващите пориви, за възмездието, за картите на Съдбата, които се подреждат според собствените ни избори, за подлостта, предателството, чистилището, изкуплението.



Билети за „Риголето“ – на касата на Операта, каса "Часовника", в Grabo и Eventim.