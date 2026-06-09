Със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) се въвежда засилен мониторинг на входящите пунктове в България за всяка пратка сурово мляко с произход от Европейския съюз и трети държави, съобщиха от агенцията. Контролът ще включва лабораторни анализи за общ брой микроорганизми, който е показател за чистотата на суровото мляко, общ брой соматични клетки, които са показател за здравословното състояние на животните, както и изследвания за наличие на инхибитори и афлатоксин М1.

Засилен мониторинг ще се извършва и за всяка пратка млечен концентрат с произход от ЕС и трети държави чрез лабораторни анализи за общ брой микроорганизми и афлатоксин М1.





При млякото на прах и суроватката на прах контролът ще включва анализи за салмонела, стафилококов ентеротоксин и афлатоксин М1. За всяка пратка масло ще се извършват лабораторни анализи за салмонела и листерия моноцитогенес. До получаването на резултатите транспортните средства с пратки ще изчакват на входящите пунктове.

Заповедта влиза в сила от утре.

От БАБХ посочват, че мярката се въвежда с цел гарантиране на качествена и безопасна суровина за производството на млечни продукти.

Решението е взето след анализ на резултатите от засиления контрол през май. Според агенцията 24 процента от изследваните проби са показали несъответствия.

Това е наложило предприемането на допълнителни мерки към вече произведени млечни продукти, което е довело до административни и икономически затруднения за операторите в сектора.

От БАБХ посочват още, че с новата мярка България цели да не допуска на територията на страната суровини с влошено качество.