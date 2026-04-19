Специалисти по социални мрежи и PR коментираха ролята на дигиталните платформи в изборния процес, влиянието на "троловете" и новите политически стратегии онлайн.

Според тях

социалните мрежи вече са ключово поле за политическа комуникация, но същевременно крият рискове

от манипулации, дезинформация и компроматни кампании.

"Социалните мрежи са много динамични и се променят всеки ден, Дори да сме в едно семейство, няма гаранция, че ще видим едно нещо. Депутатите разбраха, че трябва да са там. Това бяха може би първите избори, където два механизма бяха задействани да се справят с "троловете". Това са новоформирани профили, обикновено с аватар и имат еднотипно поведение - копи-пейст на коментари или само препубликуване на такива", заяви специалистът по социални мрежи д-р Жюстин Томс в специалното изборно студио на "България сутрин" - "Сцената на изборите".

Според PR експерта д-р Евелина Христова

всеки един от нас, който отиде да даде гласа си, ще нулира един купен глас.

"Интересно какъв е подходът по отношение на "троловете". Ефектът на "тролинга" съществува много силно. Някои ги оставяха да се вихрят доста свободно. Някои изчакваха часове и изтриваха всичко. Основната грешка е когато политиците губят идентичността си. Диаметрално противоположните позиции правят впечатление", допълни тя.

Присъствието в социалните мрежи помага за разширяване кръга от избиратели,

особено ако става въпрос за чужбина, посочи д-р Томс.

"Просто да присъстваш в социалните мрежи не е гаранция за успех. Видяхме при някои политици въвлечени инфлуенсъри. За първи път доминацията дойде в Instagram. Видяхме млади момичета в листите, които биват разпознавани и в TikTok, може би с цел да привлекат млади гласоподаватели. Сега за първи път видяхме разгърнато желание за по-масивно присъствие в социалните мрежи, друг е въпросът каква стратегия имаха.

Битката с компромати се разви основно в TikTok. Изкуственият интелект е най-евтиното средство и беше използвано", обясни д-р Томс.

"Това с преференциите е положително, защото даваш гласа си за съответния човек и имаш очаквания към него. Има хора, които ходят на приемните им срещи и това е идеята на демократичния процес - да можеш да си в контакт със своя представител. Компроматна битка имаше и беше жестока, но не беше срещу определен човек. Беше опит за влошаване на общото състояние на обществото. Това е много демотивиращо за избори", изтъкна д-р Христова.