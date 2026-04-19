Изборите за Народно събрание започнаха точно в 7:00 ч. Пет часа по-късно, изборната активност към 12:00 ч. е 17,7%, това обяви Димитрина Воева от социоагенция „Тренд“.

Kъм 10:00 часа избирателната активност е 8%, показват данни на социологическата агенция.

Вотът в страната започна в 7:00 часа и протича нормално към този момент. Гражданите могат да упражнят правото си на глас до 20:00 часа, като при наличие на чакащи пред секциите изборният ден може да бъде удължен.

Очаква се през деня да бъдат обявявани междинни данни за избирателната активност.

В днешния ден 6 575 151 гласоподаватели имат възможност да избират измежду 24 политически формации - 14 партии и 10 коалиции.

В страната гласуваме с машини в 9354 избирателни секции, а в 2641 – само с хартиени бюлетини, каза председателят на ЦИК Камелия Нейкова. В секциите ще има по една машина, ще има 172 подвижни избирателни секции, а с видеонаблюдение ще бъдат около 11 650.