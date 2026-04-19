До момента са подадени 93 сигнала за нарушения в изборния процес, които се следят в реално време. Всеки от тях се проверява. Има специални служители, които следят всички сигнали в социалните мрежи.

Това съобщи главният секретар на МВР комисар Георги Кандев. От въпросните над 90 сигнала са образувани осем производства.

Вечерта на 18 април, събота, в района на Благоевград е подаден сигнал на тел. 112, че автомобил, в който се е возил кандидат за народен представител, е бил притискан и заплашван от два джипа. „Установени са лицата и са задържани“, обяви Кандев. Той съобщи още, че в село Микре, област Благоевград, е получен сигнал за мъж и жена, които са заплашвали свидетели по досъдебно производство за купуване на гласове. Те също бързо са установени и арестувани, добави главният секретар.