Кандидатът за депутат от ГЕРБ-СДС Деница Сачева отправи критики към работата на служебното правителство във връзка с подготовката на изборите.

Според нея, "демокрацията функционира пълноценно само при активно участие на гражданите, а не при отдръпване и недоверие към политическата система". В този контекст тя оценява действията на служебния кабинет като неуспешни в най-важната им задача - да върнат доверието и да мотивират хората да участват в изборите.

"Демокрацията съществува само тогава, когато хората участват в нея. Не когато стоят отстрани. Hе когато казват "всички са еднакви“. А когато излизат и взимат решение."

Критики към действията срещу изборните нарушения

Сачева посочва, че в последните месеци публичното пространство е било доминирано от информация за акции срещу купуването на гласове и шумни разследвания. По думите ѝ обаче реалните резултати от тези действия остават неясни.

"Два месеца слушаме за шумни акции, за купуване на гласове, за гръмки разработки. Но когато човек погледне фактите, вижда нещо друго - относително ограничен дял на порочни практики и пълна неяснота какво реално ще се случи с тези случаи."

Тя поставя въпроса колко от тези случаи ще стигнат до съд и колко ще завършат с ефективни присъди, като изразява мнение, че създаденият медиен шум не е довел до реално изчистване на системата, а по-скоро е подкопал доверието в нея.

"А доверието е в основата на демокрацията."

Информацията за изборния процес

В изказването си Сачева акцентира и върху липсата на достатъчно разяснителна кампания за начина, по който функционира изборната система. Тя отбелязва, че гражданите не са получили ясна информация за разпределението на мандатите и значението на активността.

Според нея подобен дефицит на информация се наблюдава и по темата за машинното гласуване, където обществото не е получило достатъчно яснота относно начина на работа, контрола и отговорността.

"Хората не се страхуват от машините. Хората не вярват на хората зад тях – защото не ги познават и никой не им ги обясни."

Тя критикува и начина, по който се води публичният дебат по темата, определяйки го като политически и пропаганден, вместо насочен към информиране на избирателите.

Купеният вот

По отношение на купуването на гласове Сачева посочва, че проблемът не може да бъде решен единствено с полицейски акции, а изисква по-дългосрочен подход, включващ информираност и работа с уязвимите групи.

Според нея, хората, склонни да продават гласа си, трябва да бъдат убедени в дългосрочните последици от подобно поведение, а не само да бъдат обект на репресивни мерки.

Като пример за проблемно начало на управлението тя посочва създаването на поста вицепремиер, отговарящ за честността на изборите, което според нея не е довело до очакваните резултати.

Сачева обобщава, че фокусът на служебното правителство е бил насочен повече към демонстративни действия, отколкото към реална информационна и образователна кампания.

"Истината е проста: честните избори не са въпрос само на контрол. Те са въпрос на доверие, информираност и участие."

Служебното правителство

Настоящото служебно правителство е назначено през февруари 2026 г. от държавния глава Илияна Йотова, след като не беше съставено редовно правителство в рамките на парламента.

За служебен министър-председател беше посочен Андрей Гюров, който представи състав на кабинет, впоследствие одобрен с указ от Йотова.

Правителството официално встъпи в длъжност на 19 февруари 2026 г., като заедно с назначаването му беше насрочена и дата за предсрочни парламентарни избори - 19 април 2026 г.