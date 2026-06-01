От днес - 1 юни, хартиените трудови книжки отиват в историята. Те излизат окончателно от употреба, но собствениците им трябва да ги пазят до пенсия.

Това препоръча Националният осигурителен институт (НОИ). Причината - може да се наложи на собствениците им да удостоверят осигурителните периоди, които са записани в тях.

По Кодекса на труда всички данни от хартиените трудови книжки би трябвало тях вече са въведени в новия регистър на заетостта, който се администрира от Националната агенция по приходите.

Така данните от тях ще се съхраняват само в електронен вид. Но понякога се случват бъгове в системата и по тази причина е добре хартиените трудови книжки все пак да се пазят до пенсиониране.

Старите документи за отчитане на трудов стаж продължават да са валидни удостоверения.

Държавните служители, които притежават служебни книжки, имат по-дълъг период за завършване на дигитализацията. Институциите трябваше да прехвърлят изцяло данните от книжките в електронната система на заетостта. До края на 2026 г. те ще трябва да оформят старите книжки и да ги предадат на титулярите им.