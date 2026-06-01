За девета поредна година Сдружение с нестопанска цел „Приятели на морето-Бургас” почисти морското дъно край остров Света Анастасия край Бургас. В акцията се включиха сертифицирани водолази – доброволци от цялата страна.

На брега бяха извадени метални и пластмасови отпадъци, гуми, изпочупени риболовни принадлежности, месина, стъклени отломки.

Като цяло обаче впечатленията на водолазите са, че в морето има по-малко боклук, отколкото в предходни години, споделиха те. Освен да се погрижат за екологията в района, участниците в мероприятието имаха възможност да се насладят на островната природа и да отпочинат на красивия малък плаж.

Акцията съвпадна с официалното откриване на летния сезон на острова и свидетели на действията на водолазите бяха посетителите на мястото. Те с ентусиазъм изявиха желание да помагат при изтеглянето на отпадъците на брега и тяхното събиране.

Доброволците от своя страна им върнаха жеста като извадиха от морето пресни миди, които персоналът на острова изпече по класическия начин "на тенекия" направо на скалистия бряг и всеки присъстващ можеше да опита от деликатеса безплатно.

Мероприятието се проведе под мотото: "Нека да запазим чисти морето и морския бряг заедно!"