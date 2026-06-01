Към 31 май 2026 г. 168 души са загинали по българските пътища. Това е с 25 души повече спрямо същия период на 2025 г. 2841 тежко ранени, сигнализират от Институтът за пътна безопасност (ИПБ).

Спред позиция, изпратена до медиите, май е бил най-кървавият месец от началото на годината, като загиналите на пътя са били със 7 повече от миналата година.

"Тези цифри са директно наследство от системния провал и неадекватните законодателни, наказателни и инфраструктурни мерки на кабинета "Желязков". Правителството на Росен Желязков беше официално предупредено от ИПБ, че политиките му ще донесат само нови жертви - прогноза, която днес се потвърждава с кръв", пишат от агенцията.

Време е за разликата, заявяват от ИПБ

"Новото правителство управлява от близо месец. Напълно ясно е, че то не е авторът на този хаос. Но също толкова ясно е, че до този момент новото управление показва само едно: опасно затишие пред провала", пишат от агенцията.

Те припомнят, че хората на Румен Радев са обявили пътната безопасност за свой приоритет, но, според тях, до сега това намерение не е подкрепено с нито едно конкретно действие.

"Вместо реформи, чуваме добре познатото и износено клише на вътрешния министър Иван Демерджиев, че "полицаите се вадят от храстите". Точно с тези фрази и с този празен пиар се провалиха поредица от правителства преди. Реалността доказва, че полицейският контрол сам по себе си е безполезен", пишат от ИПБ.

Порочният 12-месечен кръг на българската политика, според ИПБ:

България е заложник на абсурдна и повтаряща се закономерност:

Институциите спят, докато статистиката тихо расте. Случва се тежка катастрофа с голям обществен отзвук (загинал журналист, политик, дете или масова трагедия). Държавата имитира дейност – извънредни мерки, показни проверки и шумна репресия пред камерите. Общественият натиск отслабва и всичко се връща към завареното положение.

"Този цикъл се повтаря на всеки 12 до 18 месеца. Ако новото правителство продължи по утъпкания път на своите предшественици, следващата голяма трагедия на пътя е въпрос на седмици", пишат от ИПБ.

Те отправят предизвикателство към новата власт:

"България няма нужда от поредното правителство, което обещава и се снишава. Нуждаем се от лидер, който да спре войната по пътищата с реални действия, а не с лозунги. Възможността за промяна е изцяло във в ръце на Премиера Румен Радев . Очакваме действия."