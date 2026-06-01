Днес, 1 юни, от 16.00 часа на открита сцена „Охлюва“ ще се проведе по традиция в небето ще бъдат пуснати толкова балони, колкото деца са се родили през изминалата година. Те са символ на надеждата и грижата за бъдещето.

Традиционното събитие е посветено на Деня на детето и се организира съвместно от Община Бургас и педиатричната общност на града.

Тази година инициативата е посветена на темата „Здрав дом за здраво дете“ и ще насочи вниманието към значението на здравословната среда у дома — чистия въздух, съня, движението, емоционалния комфорт и семейната грижа.

Програмата включва:

∙ Здравен час на открито,/„Домът, в който децата растат здрави“ въздух, светлина, движение, сън, емоции, звуци , музика ,домашни любимци ,семейна среда./.

∙ Интерактивни игри и въпроси с награди.