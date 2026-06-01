Мащабна операция на ДАНС, ГДБОП и Окръжна прокуратура - Бургас разкри организирана престъпна група за разпространение на високорискови наркотични вещества, използвала въздушен канал за трафик на дрога. Освен огромното количество марихуана, иззета от складови бази в Ямболско и Бургаско, разследването разкрило и необичаен детайл, който поставя случая сред най-интересните разработки на службите през последните години - според оперативни данни наркогрупировката използвала хеликоптер при осъществяването на дейността си.

Летателната машина е открита в складова база в района на село Зимница. Халикоптерът бил пребоядисан и технически модифициран, вероятно с цел заличаване на следи за произход. В момента властите проверяват, дали именно с него са били извършвани доставки по въздушен маршрут, използван за избягване на традиционните проверки по сухопътните гранични пунктове.





Според експерти, подобни ултралеки летателни апарати са сравнително трудни за проследяване при полети на малка височина. Те могат да се движат извън стандартните въздушни коридори, което ги прави удобни за нелегален транспорт. Все още не е ясно установен ли е собственикът на хеликоптера, нито пък дали сред задържаните е лидерът на организацията в сянка, както и свързан ли е той и със схема за купуване на гласове.

Акцията е проведена след повече от година наблюдение на участниците в групата.

По време на претърсванията са открити над 250 килограма марихуана на стойност над 2 милиона евро по цени на съдебната система, съобщиха в аванс от пресслужбата на магиструтарута в Бургас.

Очаква се повече информация да бъде представена на брифинг от 14.30 часа днес в Апелативна прокуратура - Бургас с участието на представители на Окръжна прокуратура, ДАНС и ГДБОП.



Припомняме, че през юли 2023 г. властите в Турция откриха 100 кг наркотици, изхвърлени от хеликоптер, идващ от България. Според турските медии хеликоптерът, който е хвърлил наркотиците, се е върнал в България.