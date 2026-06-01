Кметът на Бургас Димитър Николов отправи емоционално обръщение по повод 1 юни – Международния ден на детето, подчерта значението на малките жестове, с които обществото може да допринесе за по-доброто бъдеще на децата в България и обеща Детската болница „Света Анастасия“ скоро ще бъде факт.

Ето какво написа Димитър Николов в страницата си в социалната мрежа „Facebook“&

„Ако всеки според възможностите си направи нещо хубаво за децата на България – вкусна храна, стих, песен, жест към дете с увреждане, спорт, вдъхновяваща приказка, урок по каране на колело или мотор – България ще има бляскаво бъдеще.

Аз не мога да направя всички деца щастливи, но избрах своя път – да създам грижа чрез изграждането на детска болница.

Оказа се по-трудно, отколкото очаквахме, но няма връщане назад.

Очакваме финалните разрешителни. Откриването не се случи за 1 юни, но много скоро ще бъде факт.

Пожелавам си децата никога да не боледуват. Но когато се наложи, да получават най-добрата възможна грижа.

Честит празник, деца!

Вие сте надеждата!“