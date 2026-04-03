Полицейска акция от тази сутрин срещу купения вот разтърси предизборна морската община Царево. В квартал „Манда“ са влезли да проверяват адреси служители на Криминална полиция, Охранителна полиция и СПС, така както и в други общини в региона. В една от къщите имало човек, който бил със заболявания. Според източници от полицията, при вида на полицаите с качулки, на него му прилощало. На място е била извикана линейка.

Акцията стана повод за бурна реакция от страна на жителите на квартала, които се събраха пред Районното управление на МВР в Царево.

Кметът Марин Киров излезе с позиция по този въпрос, в която се казва:

Позицията ми като кмет и гражданин на община Царево по повод акциите от тази сутрин на наша територия:

Жалко е, до нас постъпват данни за насилие над спящи в леглата си хора по време на акцията тази сутрин. Правилно - нито бягат, нито се крият, спят в леглата си.

Казват били цигани, извинявайте 2026-та година сме и сме в една от малкото общини с интегриран ромски етнос и без отчетлива престъпност, свързана с циганите. Това са хора за Бога!? Нищо не е открито в тях, нищо свързано с изборите.

Очевидно говорим за прекомерна сила и неадекватна репресия и операция, планирана и реализирана по абсолютно безумен начин и то в Царево - модерна туристическа община, зависими сме от този поминък, от добрия имидж, от спокойствието между хората. От туризъм също издържаме изцяло местната полиция с автомобили, гориво, касети за тестове за наркотици и огромен ресурс за командировани полицаи и ремонти. И не само местната полиция, а и областни звена на службите.

Какво постигат с тези акции? Десетки джипове, над 50 барети и униформени за няколко спящи човека от циганския етнос? От години се работи по стари сигнали срещу едни и същи хора, които никога не са били хващани или осъждани за изборни престъпления.

Опитват да пренапишат изборния резултат?

Да бъдат търпеливи, ще го видят след две седмици, Царево се развива и хората го оценяват!

Ромският вот не е решаващ тук, а тази агресия е неадекватна и ще има своя граждански отпор на изборите.

Опитите да се внушат че една малка група определя дневния ред и изборния резултат не почиват на факти в реалността.

Разходете се в Царево - тук печелим доверие с огромен труд и много работа!