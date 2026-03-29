Помощта от държавата за бизнеса и потребителите заради по-високите цени на горивата и всички отражения върху икономиката ни от войната в Близкия изток се превърна в тема на седмицата. Служебната власт обяви, че ще подпомогне засегнатите сектори със 100 млн. евро.

„Като представител на българския бизнес, защото и аз с това се занимавам, не се нуждая от такава подкрепа от държавата. Сега, обаче, аз няма да говоря за себе си, а за милиони български граждани. Не съм фен на това, което се случва. Първо, колко дена или седмици правителството само с това се занимава и накрая планината роди мишка“, коментира икономистът и бивш вицепремиер и министър на икономиката Николай Василев по БТВ.

На въпроса дали държавата трябва да подпомага, Василев беше категоричен: „Аз изобщо не смятам, че държавата трябва да прави каквото и да е.“

Той припомни и исторически контекст:

„Имаше времена с евро и 80 цента. Аз си спомням много далечната 2008 година, когато доходите бяха вероятно 4 пъти по-ниски от сега, а горивото беше по-скъпо от сега. И какво се е случило? Ако примерно 6 месеца по ред горивото стане 3-4-5 евро, тогава държавата трябва да започне да раздава пари. В момента - нищо.“

Според него, ако има едноцифрена инфлация, както е досега, правителството няма нужда да прави нищо. "Служебните правителства не трябва да се занимават със социална политика и с масови промени“.

„Правителството, според мен, се намира в предизборна кампания и участва в нея", каза Василев.

Относно исканията на бизнеса за повече помощ, той посочи:

„Уважавам българския бизнес и съм част от него. И винаги съм подкрепял политики в защита на бизнеса, но не тези. България не е бедничка държава. Как управляваш бизнес, ако няколко седмици малко е поскъпнал бензинът и ти вече пищиш, че ще фалираш, ако някой не ти плати всичко? Какво е този бизнес?“

„Който купува нефт, като например рафинерията, превозвачите и останалите, може да купи фючърси, форуърди или опции. Означава да си купиш напред по-евтин петрол. Ако цените станат 200 долара, което според мен няма да се случи, ти вече си купил евтин петрол. Това трябваше да направи правителството“, смята Николай Василев.

По отношение на опасенията за увеличение на цените за крайния потребител той добави:

„Всичкото това е буря в чаша вода и излишно губене на обществената енергия за несъществени въпроси.“

„Ама ние с вас, докато се пенсионираме ли, държавата ще плаща тока на бизнеса? Т.е. в пазарна икономика държавата вечно ще плаща сметките за ток. Защо? Ако новата цена на тока е новото нормално, частният сектор, ако обича, да се приспособи, да си намали потреблението на ток, да използва нощна тарифа, да направи енергийна ефективност“, препоръча икономистът.

„Държавата да престане да бъде комунистическа майка-хранилница, да плаща всичко на всички, да създаде условия за инвестиции, икономически растеж, за създаване на работни места и да се събуди за демографските проблеми“, добави Николай Василев.