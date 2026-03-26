Чани Стойчев е на 45 години. Роден е в Бургас, семеен, с едно дете. Завършва Професионалната гимназия по електроника и електротехника „К. Фотинов“-Бургас. В продължение на 9 години служи във Военноморските сили на Република България, базиран във Военноморска база-Бургас. Два мандата като кмет успешно управлява село Прилеп. Продължава да се бори за развитието и подобряване условията на живот в общината като заместник-председател на Общински съвет – Сунгурларе.

Професионално се реализира в сферата на възобновяемите енергийни източници, където работи активно за развитието на устойчиви и модерни решения в енергетиката.

До болка познава проблемите на хората в отдалечената община Сунгурларе, които липсата на редовно правителство и цикличната смяна със служебни кабинети влошават. Най-наболелият проблем, който не търпи отлагане, е основният ремонт на Ришкия проход, категоричен е кандидат-депутатът от ГЕРБ-СДС Чани Стойчев.

„Като представител на малка община, намираща се в периферията на област Бургас, виждам на място и усещам негативните последици от липсата на адекватна пътна свързаност. Болната ми тема остава Ришкия проход или пътят от републиканската пътна мрежа Карнобат-Шумен II-73.

Преди години много популисти упрекваха ГЕРБ и Бойко Борисов, че „асфалт не се яде“. Но сега виждаме, че не се ли поддържа пътната инфруструктура, всичко замира – няма инвеститори, търговията се затруднява, туризмът се задъхва“, казва Чани Стойчев.

Като специалист ще насочи усилия и в укрепване на енергийната сигурност на страната ни.

„Ролята на възобновяемите енергийни източници в бъдещата енергийна политика на България е най-вече в енергийната ни независимост. Предвижда се инсталирането на нови мощности от фотофолтаични централи, вятърни генератори с цел декарбонизация и намаляване на парковите емисии. Поради непостоянството на слънчевата и вятърната енергия, по НПВУ се финансират стотици проекти за ВЕИ със системи за съхранение или т.нар. батерии. Най-добрият енергиен министър от последното редовно правителство и водач на листата ни Жечо Станков е инициатор за създаване на системи, позволяващи на гражданите и малкия бизнес сами да произвеждат зелена енергия – нещо, което дълбоко адмирирам“, казва още Стойчев.

Опитът му като кмет и зам.-председател на Общинския съвет го кара да мисли, че проблемите на обикновените граждани и големите държавни проблеми са еднакво важни. Но най-потърпевши са малките общини като Сунгурларе, които са в голяма зависимост от държавната подкрепа и най-вече от държавния бюджет, какъвто и тази година няма.

„Хората трябва да гласуват, за да се върнат редът и контролът в държавата. Всички видяхме как целенасочено беше свалено редовното правителство „Желязков“ точно преди старта на еврозоната - когато държавата трябваше да упражнява строг контрол върху цените, за да предотврати спекула. За съжаление, именно това беше целта на онези, които го свалиха, оставяйки в неведение нищо неподозиращите български граждани и довеждайки до хаоса при служебния кабинет. Всички сме свидетели в момента на случващото се с цените във всички сектори“, допълва Чани Стойчев.

Чани Стойчев е кандидат за народен представител от коалиция ГЕРБ-СДС. Номерът на коалицията в интегралната бюлетина е 15, а за Чани Стойчев можете да гласувате с преференция 117.