Едно от големите предизвикателства пред ЦИК за тези избори е свързано с ограничаването на броя секции за гласуване в държавите извън Европейския съюз - това коментира пред Нова тв председателят на комисията Камелия Нейкова. ЦИК регистрира драстично увеличаване на броя заявления за гласуване извън граница.

„60 897 са подадените електронни заявления. На изборите през октомври 2024 г. бяха малко над 30 000”, каза Нейкова. Даде пример и с Великобритания – при 2000 заявления през 2024 г., този път са получени 10 000.

Междувременно стана ясно, че Централната избирателна комисия е определила възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) в чужбина за предстоящите избори за народни представители на 19 април.

Членовете на секционна избирателна комисия извън страната ще получат следните еднократни възнаграждения: председател – 335 евро, заместник-председател – 300 евро, секретар – 300 евро и член – 260 евро. Решението ще бъде изпратено на министъра на външните работи за последващи действия.