Парламентарните избори на 19 април ще бъдат първите за много навършили 18 години младежи, съобщи агенция „Фокус“ в материал, насочен към родителите и обществото.

Според Конституцията на Република България навършването на пълнолетие дава лично право на глас. От „Фокус“ отбелязаха, че първото посещение в избирателната секция не трябва да се приема като формално задължение, а като осъзнат избор с реално значение.

Авторката на публикацията посочи проблема с липсата на информираност сред новите избиратели. По думите ѝ голяма част от младите не следят новините и не познават имената и платформите на политиците.

Тя изрази притеснение от тенденцията вота да се определя по инерция или под влиянието на платформата TikTok. Според нея е важно младежите да отделят време да се запознаят с предложенията на кандидатите и да направят информиран личен избор, независим от чужди подсказки.