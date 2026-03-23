“Това са хора, които са от Бургас, от Бургаския регион. Тяхната цел е да защитават Бургас и региона. Защото Бургас има нужда от подкрепа, има нужда от лобиране в столицата, за да намира решенията на своите задачи”, заяви кметът на Бургас Димитър Николов, който е и член на изпълнителната комисия на ГЕРБ, на старта на предизборната кампания на ГЕРБ-СДС в региона. Николов подкрепи листата с кандидати за народни представители на коалицията. Откриването на кампанията бе днес под арка край Чаовника, която симвоолизираше изпълнените ангажименти от ГЕРБ, които са изпълнени или вече се реализират.

“Задачите са свързани с подобряване на инфраструктурата. Имаше много песимисти и невярващи по отношение на Северния обход на Бургас, но сега, когато той е факт, ние виждаме как той решава една голяма част от транспортните и екологични проблеми на града, включително и в сферата на логистиката.

Затова трябва да продължат обходите на Бургас, модернизирането на инженерната инфраструктура, като започнем от подмяна на канализации, водопроводи и изграждането на инфраструктура в новите квартали на Бургас.

Трябва да продължи и работата в сферата на образованието, трябва мощна подкрепа за изграждането на Студентския кампус, защото той няма алтернатива не само за града, а и за цяла Източна България, давайки шанс и възможност младите хора да останат тук да учат, да се реализират.

Няма алтернатива развитието на високотехнологично здравеопазване. Не само говоря за педиатрията, ами въобще за здравеопазването в целия регион. Няма алтернатива развитието на екологичните проблеми – пречиствателните станции, които предстоят да бъдат изградени, и модернизиране на депото за отпадъци, както и рекултивацията на всички стари екологични щети, които крачка по крачка ние се опитваме да решим със собствени средства, но е необходима мощна подкрепа от страна на държавата”, заяви още кметът Николов.

Областният лидер на ГЕРБ Иван Алексиева заяви, че ГЕРБ не поема обещания, а ангажименти и след това ги изпълнява.

Водачът на листата – познатият в Бургас опитен експерт в областта на енергетиката Жечо Станков заяви, че е изключително важно, че ГЕРБ се изправя пред хората от Бургаския регион с местни лица,

“Те познават добре проблемите тук, години наред са работили както с местната власт, така и с правителствата в София. Ние винаги сме стояли пред хората и сме чували техните желания. Естествено, в тази програма, която ни предстои да реализираме в перспектива, отново сме заложили основни акценти върху здравеопазването, образованието, инфраструктурата и не на последно място нещо, за което винаги съм лобирал – мерките за енергийна ефективност. Те ще бъдат надградени не само в сградите и многото многофамилни жилищни сгради, които и към днешна дата се изпълняват, но и с влизане на ниво еднофамилни жилищни сгради, за да могат справедливо всички хора от Бургаския регион, всички български граждани да имат достъп до средства, както за подмяна на своята дограма, така и за изолация, нови слънчеви панели на покривите. Те многократно ще свалят сметките за ток и съответно ще допринесат за един по-добър комфорт на живот”, каза Жечо Станков.

Според него е важно да бъде осигурена и спокойна среда на най-възрастните хора с достойни заплащания.

“А тези млади семейства, които избират един от най-хубавите региони, именно Бургаския, за да да продължат своя живот, ще имат възможност също да имат работни места в новостроящите се икономически зони, така че Бургас да бъде един индустриален хъб чрез пристанища, летище, индустриални зони, жп линии и съответно инфраструктура, свързана с железопътен и пътен транспорт.”, добави Жечо Станков.











