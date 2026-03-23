В Министерството на вътрешните работи (МВР) към 20 март са получени общо 105 сигнала за нарушения във връзка с предстоящите избори, образувани са 43 досъдебни производства, съобщи Ваня Нушева, съветник на служебния министър-председател по въпросите за изборите, на брифинг на Координационния съвет за подготовка на предстоящите предсрочни парламентарни избори.

МВР има изключителния ангажимент да предприема действия срещу нарушаване на политическите права на избирателите, подчерта Нушева. Тя припомни, че към МВР действа оперативен щаб за изборите, има официално телефонна линия и специален имейл адрес за сигнали към ведомството за престъпления срещу политическите права на гражданите.

По думите на Нушева се наблюдава сериозен ръст на сигналите и на досъдебните производства, организирани в контекста на изборите. Високият брой на сигналите е индикация за повишено доверие и очакване този път МВР да работи експедитивно, безпристрастно и да не подхожда формално към данните за нередности и престъпления срещу избирателните права на гражданите, изтъкна съветникът на премиера за изборите.