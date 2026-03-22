Избирателите могат да подават заявления за гласуване по настоящ адрес до 4 април. Това се посочва в хронограмата на ЦИК за парламентарните избори на 19 април.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис

Искането може да се подаде и чрез електронно заявление на сайта на ГРАО - ТУК

След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място, пише в хронограмата.

Избирателите с трайни увреждания, чието здравословно състояние възпрепятства гласуването в избирателна секция и притежават документ от ТЕЛК/НЕЛК, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до кмета на общината, района, кметството, кметския наместник също до 4 април.

През април ще е осмият парламентарен вот от 2021 г. насам. На 4 април 2021 г. се проведоха редовни парламентарни избори, след което шест предсрочни вота. Изборите на 19 април ще бъдат седмите предсрочни след редовните на 4 април 2021 г.