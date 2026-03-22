Най-голямата политическа формация от последния 51-ви парламент ГЕРБ ще проведе отчетно-изборно Национално събрание от 12:00 часа, съобщиха от пресцентъра на партията.

Форумът ще бъде ключов за очертаване на бъдещото развитие на политическата сила, се посочва в информацията. На него ще бъде направен отчет за дейността през изминалия период.

Делегатите ще изберат председател, заместник-председатели на ГЕРБ, както и съставите на Изпълнителната и Контролната комисия.

В началото на седмицата лидерът Бойко Борисов анонсира, че ще предложи нова длъжност в партията, която да се съвместява от кметовете на Бургас и на Ст. Загора Димитър Николов и Живко Тодоров.

Специален гост на събитието ще бъде генералният секретар на Европейската народна партия Долорс Монсерат. Това ще е и официалният старт на предизборната кампания.

Предизборната си кампания откриват и конкурентите им от "Продължаваме промяната-Демократична България”.

В коалицията има различни мнения, които успяваме да преодоляваме в интерес на избирателите, коментира преди журналисти преди началото на кампанията Надежда Йорданова от "Да, България".