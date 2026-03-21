Повече от 37 000 български граждани от 66 държави са изразили желание да гласуват в чужбина на предсрочните парламентарни избори на 19 април. Това показва справка в сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК). Данните са към 14:30 ч.

Общо 37 305 са потвърдените заявления за гласуване в секция извън страната. До 24 март българите зад граница могат да заявят желание да гласуват извън страната. За сравнение, вчера по обяд заявленията бяха 34 609, което показва, че за малко повече от 24 часа са регистрирани още близо 2700 заявления.

Най-много заявления има от:

- Турция – 8593

- Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия – 6389

- Германия – 4605

- Испания – 3309

- САЩ – 2938

Заместник-председателят на ЦИК Росица Матева каза в четвъртък, че на изборите през октомври 2024 г. подадените заявления са били 30 688. Сега, предполагам, че заради ограничението, което имаме за държави извън Европейския съюз, се подават много повече заявления, добави Матева.

В началото на годината парламентът измени Изборния кодекс и ограничи до 20 броя на секциите извън дипломатическите и консулските ни представителства в държавите, които не са членки на ЕС.