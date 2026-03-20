На изборите на 19 април ще участват 24 формации - 14 партии и 10 коалиции. Формациите имат регистрирани кандидатски листи във всички изборни райони. Има един независим кандидат в Смолян. За сравнение, през октомври 2024 г. бяха регистрирани 19 партии, девет коалиции и един независим кандидат.

Регистрираните кандидати за народни представители са 4786. Жените са 1439, а мъжете – 3347. В два изборни района са регистрирани 1019 души. За едно депутатско място ще се борят средно около 20 кандидати.

Предизборната кампания вече започна, тя ще продължи до 24:00 ч. на 17 април. Има нов обществен климат – на нетърпимост към изборни нарушения, има двама играчи, които са с категорична заявка да променят досегашния модел - "Прогресивна България" и "Сияние". Предстои да видим дали "Прогресивна България“, която влиза с високи очаквания, ще оправдае очакванията, а ГЕРБ и останалите партии как ще пренаредят силите си.

Обяснимо с най-голям интерес се очакваха листите на "Прогресивна България" на Румен Радев. И това бе очаквано за нов играч на политическата сцена, който социолозите определят единодоушно, че ще бъде първа политическа сила в 52-рия парламент. Политолози определиха листите на "Прогресивна България" като добре подбрани, балансирани, които не съдържат компроментирани фигури. В тях се забелязват като водачи фигури от президентския екип на Румен Радев, бивши министри, известни спортисти. Като, че ли Радев е заложил на мажоритарния вот, за да промени досегашния модел. В листите се забелязват и имената на Петър Витанов, бивш евродепутат от БСП, това на политолога Слави Василев. Естествено Радев се изправя срещу Бойко Борисов в 25 МИР, където по традиция е терен на лидерската битка.

ГЕРБ влиза в битката с амбицията също за победа, макар и социолозите да им отреждат второто място на тези избори. Тук изненадата е завръщането на бившия министър на финансите Владислав Горанов, който е в списъка "Магнитски", той е водач във Варна. Противно на очакванията двама знакови кметове Димитър Николов на Бургас и Живко Тодоров на Стара Загора няма да водят листи. Стана ясно, че те ще заемат мястото на Цветан Цветанов в организационните дейности на партията. Освен Борисов по две листи ще водят и Цвета Караянчева, Теменужка Петкова, Делян Добрев, Томислав Дончев и Красимир Вълчев.

Като че ли най-трудно бяха сформирани листите на ПП-ДБ, та дори коалицията бе застрашена до последния момент да не се яви в този си формат. До последно политическите формации спориха за името на Явор Божанков, който остана аут от листите, след като "Продължаваме промяната" му наложи вето. Вън от листите останаха и други знакови фигури - Борислав Сандов заради случаят "Петрохан" , бившият премиер Кирил Петков, Лена Бориславова. Всички те заявиха, че ще продължат да работят за коалицията. Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов пък не е водач на листа, но той защити коалицията като заяви, че "в правенето на наденици и на листи най-добре да не надничаме". Божидар Божанов също не е водач на листа, а на пето място в 23-ти МИР. Това, обаче не притеснява него и колегите му, тъй като Божанов имал винаги най-големия мажоритарен вот. Коалицията включи в листите си и знакови лица от протестите.

От "Възраждане" залагат на познато разпределение в изборната битка. Партията отива на предстоящите парламентарни избори само с две промени във водачите на листи - в Силистра и в Търговище, където на предишния вот не са успели да вкарат народен представител. Лидерът на партията Костадин Костадинов ще води листите във Варна и в 25-и МИР - София.. Заместник-председателят на "Възраждане" Цончо Ганев ще води в Бургас и в 23-и МИР - София.Другият заместник-председател Петър Петров, традиционно води листите в Монтана и в 24-и МИР - София.

Председателят на ДПС- Ново начало Делян Пеевски е водач в два района - Благоевград и Кърджали. По две листи водят и дългогодишният депутат Йордан Цонев и бившият МВР-министър Калин Стоянов. Изненадата бе в Благоевградската листа, където второто име в списъка е Джевдет Чакъров. Присъствието му на това ключово място доказва, че обединението в ДПС е факт. Кърджалийската листа е като, че ли шампионската - след Пеевски се нарежда кметът на града Ерол Мюмюн, който обяви целта на партията - първо място в региона и спечелване на всички 5 мандата в него. Голямата изненада в листите е олимпийската шампионка на България Стефка Костадинова, която повежда отбора на ДПС в Пловдив град.

В БСП новият лидер Крум Зарков се отказа от всички традиционни водачи, което доведе до сериозни размествания. Аргументът бе участието им в кабинета "Желязков". Крум Зарков поведе листата в Бургас, както и в София — 24-ти МИР. В листите се връщат и знакови лица, като например Татяна Дончева, която пое листата в Пловдив. Всичко това заговори на избирателя, че Зарков връща БСП към идейността на левицата.

В ИТН осем депутати водят по две листи. Това бе разтълкувано, че важните за партията хора трябва да влязат в парламента, ако разбира се политическата формация успее да прескочат 4-процентната бариера. Засега социолозите поставят ИТН под черта на 4% бариера. За отбелязване е, че сред лидерите липсва Николета Кузманова – доцент по наказателно право в СУ, която беше водещият юридически авторитет на ИТН в сегашния парламент. Няма водаческо място и за бившия здравен министър Силви Кирилов.

МЕЧ регистрира листи с кандидати за народни представители във всички многомандатни избирателни райони. Лидерът Радостин Василев е водач в Пловдив град и 25 МИР - София.

"Величие" се явява на вота след вътрешното разцепление в парламентарната си група през лятото на 2024 г., когато сне доверие от депутатите Николай Марков и Виктория Василева. Председателят на парламентарната група Ивелин Михайлов ще води в два избирателни района – 15 МИР-Плевен и 25 МИР-София. Заместник-председателят на Народното събрание Юлиана Матеева е на първо място в 3 МИР-Варна.

След разцеплението в ДПС, фракцията на Доган основа своя партия - "Алианс за права и свободи“ (АПС). Тя обаче не изглежда с големи шансове да пробие и в следващия парламент. Социологическите проучвания засега я поставят твърдо под бариерата. Неформалният лидер Ахмед Доган не се кандидатира за депутат.

Малко преди крайният срок Николай Попов, баща на загиналата в катастрофа 12-годишна Сияна Попова, регистрира гражданското си движение "Сияние". То ще се яви на изборите като коалиция заедно с партиите "Волт" и "Общество за нова България". Това бе една от изненадите на тези избори. Николай Попов ще се впусне в лидерската битка в 25-МИР.

Вижте листите на водачите на парламентарно представените партии:

"Прогресивна България"

1.Благоевград - Росица Карамфилова

2 МИР Бургас и 25 МИР София - Румен Радев

3 МИР Варна - д-р Илин Димитров

4 МИР Велико Търново - проф. д-р Янка Тянкова

5 МИР Видин - майор инж. Цветомир Цветанов

6 МИР Враца - арх. Иван Шишков

7 МИР Габрово - Николай Косев

8 МИР Добрич - Румен Мунтянов

9 МИР Кърджали - Иван Демерджиев

10 МИР Кюстендил - Явор Гечев

11 МИР Ловеч - Ивет Горанова

12 МИР Монтана - Димитър Петров

13 МИР Пазарджик - Гълъб Донев

14 МИР Перник - Петър Витанов

15 МИР Плевен - Димитър Здравков

16 МИР Пловдив-град - Владимир Николов

17 МИР Пловдив-област - ген. Иван Лалов

18 МИР Разград - Маломир Власов

19 МИР Русе - арх. Живка Бучуковска

20 МИР Силистра - Слави Василев

21 МИР Сливен - Весела Момчева-Таун

22 МИР Смолян - Петър Стойчев

23 МИР София - д-р Михаела Доцова

24 МИР София - Стефан Белчев

26 МИР Софийска област - проф. Румен Миланов

27 МИР Стара Загора - Александър Пулев

28 МИР Търговище - инж. Илко Илиев

29 МИР Хасково - Димитър Стоянов

30 МИР Шумен - д-р Явор Плашилски

31 МИР Ямбол - Енчо Керязов

ГЕРБ - СДС

МИР 01 Благоевград - Росен Желязков

МИР 02 Бургас - Жечо Станков

МИР 03 Варна - Владислав Горанов

МИР 04 Велико Търново - Проф. д-р Костадин Ангелов

МИР 05 Видин - Росица Кирова

МИР 06 Враца - Красен Кръстев

МИР 07 Габрово - Томислав Дончев

МИР 08 Добрич - Деница Сачева

МИР 09 Кърджали - Цвета Караянчева

МИР 10 Кюстендил - Христо Терзийски

МИР 11 Ловеч - Николай Нанков

МИР 12 Монтана - Румен Христов

МИР 13 Пазарджик - Стефан Мирев

МИР 14 Перник - Георг Георгиев

МИР 15 Плевен - Валери Лачовски

МИР 16 Пловдив град - Бойко Борисов

МИР 17 Пловдив област - Цвета Караянчева

МИР 18 Разград - Красимир Вълчев

МИР 19 Русе - Теменужка Петкова

МИР 20 Силистра - Милен Делийски

МИР 21 Сливен - Десислава Танева

МИР 22 Смолян - Красимир Събев

МИР 23 София град - Томислав Дончев

МИР 24 София град - Делян Добрев

МИР 25 София град - Бойко Борисов

МИР 26 София област - Младен Маринов

МИР 27 Стара Загора - Красимир Вълчев

МИР 28 Търговище - Теменужка Петкова

МИР 29 Хасково - Делян Добрев

МИР 30 Шумен - Даниел Митов

МИР 31 Ямбол - Димитър Иванов

ПП-ДБ

Николай Денков - 1 МИР Благоевград / 23 МИР София

Мирослав Иванов - 02 МИР Бургас / 31 МИР Ямбол

3 МИР Варна - Павел Попов

4 МИР Велико Търново - Йордан Терзийски

5 МИР Видин - Любен Иванов

6 МИР Враца - Деница Симеонова

7 МИР Габрово / 20 МИР Силистра - Богомил Петков

8 МИР Добрич - Свилен Трифонов

9 МИР Кърджали - Себахтин Гьокче

10 МИР Кйстендил - Георги Стамов

11 МИР Ловеч - Искрен Арабаджиев

12 МИР Монтана / 15 МИР Плевен - Богдан Богданов

13 МИР Пазарджик - Ивайло Шотев

14 МИР Перник - Кристина Петкова

16 МИР Пловдив / 29 МИР Хасково - Асен Василев

17 МИР Пловдив област - Йордан Иванов

18 МИР Разград - Джипо Джипов

19 МИР Русе - Надежда Йорданова

21 МИР Сливен - Татяна Султанова

22 МИР Смолян - Михал Камбарев

24 МИР София - Ивайло Мирчев

25 МИР СОФИЯ - Бойко Рашков

26 МИР София област - Доц. д-р Атанас Славов

27 МИР Стара Загора - Радослав Рибарски

28 МИР Търговище - Илина Мутафчиева

30 МИР Шумен - Айлин Пехливанова

"Възраждане"

МИР 01 Благоевград Цвета Рангелова

МИР 02 Бургас Цончо Ганев

МИР 03 Варна Костадин Костадинов

МИР 04 Велико Търново Ангел Янчев

МИР 05 Видин Вера Александрова

МИР 06 Враца Ивайло Папов

МИР 07 Габрово Даниел Петров

МИР 08 Добрич Константина Петрова

МИР 09 Кърджали Георги Георгиев

МИР 10 Кюстендил Димчо Димчев

МИР 11 Ловеч Ивелин Първанов

МИР 12 Монтана Петър Петров

МИР 13 Пазарджик Стоян Таслаков

МИР 14 Перник Димо Дренчев

МИР 15 Плевен Ивелин Първанов

МИР 16 Пловдив-град Ангел Георгиев

МИР 17 Пловдив-област Кръстьо Врачев

МИР 18 Разград Веселин Вешев

МИР 19 Русе Златан Златанов

МИР 20 Силистра Марин Николов

МИР 21 Сливен Климент Шопов

МИР 22 Смолян Ангел Георгиев

МИР 23 София-град Цончо Ганев

МИР 24 София-град Петър Петров

МИР 25 София-град Костадин Костадинов

МИР 26 София-област Ангел Славчев

МИР 27 Стара Загора Искра Михайлова

МИР 28 Търговище Емил Борисов

МИР 29 Хасково Георги Георгиев

МИР 30 Шумен Веселин Вешев

МИР 31 Ямбол Никола Димитров

ДПС

1 МИР - Благоевград - Делян Пеевски

2 МИР - Бургас - Калин Стоянов

3 МИР - Варна - Йордан Цонев

4 МИР - Велико Търново - Йордан Цонев

5 МИР - Видин - Цветан Енчев

6 МИР - Враца - Иво Цанев

7 МИР - Габрово - Хамид Хамид

8 МИР - Добрич - Ертен Анисова

9 МИР - Кърджали - Делян Пеевски

10 МИР - Кюстендил - Николай Златарски

11 МИР - Ловеч - Марио Рангелов

12 МИР - Монтана - Димитър Аврамов

13 МИР - Пазарджик - Искра Михайлова-Копарова

14 МИР - Перник - Георги Попов

15 МИР - Плевен - Димитър Аврамов

16 МИР - Пловдив град - Стефка Костадинова

17 МИР - Пловдив област - Байрам Байрам

18 МИР - Разград - Халил Летифов

19 МИР - Русе - Атидже Алиева-Вели

20 МИР - Силистра - Неждет Ниази

21 МИР - Сливен - Хюсеин Хафъзов

22 МИР - Смолян - Халил Летифов

23 МИР - София - Емилия Кехайова

24 МИР - София - Рахим Юмерефенди

25 МИР - София - Андрей Георгиев

26 МИР - София област - Калин Стоянов

27 МИР - Стара Загора - Иса Бесоолу

28 МИР - Търговище - Неждет Шабан

29 МИР - Хасково - Мехмед Атаман

30 МИР - Шумен - Нида Ахмедов

31 МИР - Ямбол - Сейфи Мехмедали

БСП

Благоевград - Гергана Орманлиева;

Бургас - Крум Зарков;

Варна - д-р Десислав Тасков;

Велико Търново - Михаил Михалев;

Видин - Боян Балев;

Враца - Иван Георгиев Иванов;

Габрово - Николай Цонков;

Добрич - Сияна Фудулова;

Кърджали - Милко Багдасаров;

Кюстендил - Иван Ибришимов;

Ловеч - Николай Бериевски;

Монтана - Пламен Младенов;

Пазарджик - Петя Цанкова;

Перник - Иво Серафимов Ангелов;

Плевен - Илиян Йончев;

Пловдив-град - Татяна Дончева;

Пловдив-област - Атанас Телчаров;

Разград - Николай Пенчев;

Русе - Деница Иванова;

Силистра - Владимир Маринов;

Сливен - Соня Келеведжиева;

Смолян - Севдалин Хъшинов;

София, 23-и МИР - Габриел Вълков;

София, 24-и МИР - Крум Зарков;

София, 25-и МИР - Атанас Атанасов;

София-област - Владимир Георгиев;

Стара Загора - Иван Кръстев;

Търговище - Гергана Алексова;

Хасково - Ленко Петканин;

Шумен - Валери Жаблянов;

Ямбол - Красимир Йорданов.

ИТН

Благоевград - Драгомир Петров

Бургас - Александър Рашев

Варна - Тошко Йорданов

Велико Търново - Петър Дилов

Видин - Милен Милчев

Враца - Иван Клисурски

Габрово - Снежанка Траянска

Добрич - Станислава Стефанова

Кърджали - Танер Тюркоглу

Кюстендил - Снежанка Траянска

Ловеч - Иван Клисурски

Монтана - Ашот Казарян

Пазарджик - Димитър Гърдев

Перник - Петя Димитрова

Плевен - Станислав Трифонов

Пловдив - Станислав Балабанов

Пловдив област - Тошко Йорданов

Разград - Мартин Капралов

Русе - Петър Дилов

Силистра - Венко Начев

Сливен - Цветан Предов

Смолян - Андрей Кадишев

София - Павела Митова

София - Александър Рашев

София - Станислав Трифонов

София област - Венцислав Асенов

Стара Загора - Павела Митова

Търговище - Гергана Кракманова

Хасково - Станислав Балабанов

Шумен - Ивайло Костадинов

Ямбол - Ашот Казарян

МЕЧ

1 МИР Благоевград – Кирил Веселински

2 МИР Бургас - Венцислав Петков

3 МИР Варна – Николай Радулов

4 МИР Велико Търново – Деян Петков

5 МИР Видин - Соня Гарчева

6 МИР Враца – Красимир Манов

7 МИР Габрово – Кристина Уланова

8 МИР Добрич - Никола Тодоров

9 МИР Кърджали – Деница Цветкова

10 МИР Кюстендил – Росен Иванов

11 МИР Ловеч – Христо Расташки

12 МИР Монтана – Калоян Тачев

13 МИР Пазарджик – Росен Иванов

14 МИР Перник – Светлин Стоянов

15 МИР Плевен – Деян Петков

16 МИР Пловдив град - Радостин Василев

17 МИР Пловдив област - Красимир Дончев

18 МИР Разград - Гергана Колева

19 МИР Русе - Калоян Тачев

20 МИР Силистра - Венцислав Петков

21 МИР Сливен - Зафир Гочев

22 МИР Смолян - Борислав Петков

23 МИР София град - Христо Расташки

24 МИР София град - Красимир Манов

25 МИР София град - Радостин Василев

26 МИР София област - Николай Радулов

27 МИР Стара Загора - Кирил Веселински

28 МИР Търговище - Гергана Колева

29 МИР Хасково - Светослав Лавчиев

30 МИР Шумен - Георги Няголов

31 МИР Ямбол - Борислав Петков

"Величие"

1 МИР Благоевград - Павел Стоименов

2 МИР Бургас - д-р Любиша Блажевски

3 МИР Варна - проф. Юлиана Матеева

4 МИР Велико Търново - Павлин Петров

5 МИР Видин - Радослав Живков

6 МИР Враца - д-р Румен Тихолов

7 МИР Габрово - Недко Ангелов

8 МИР Добрич - Радомир Райчев

9 МИР Кърджали - Костадин Хаджийски

10 МИР Кюстендил - Йордан Мицикулев

11 МИР Ловеч - Георги Георгиев

12 МИР Монтана - Милен Сибинов

13 МИР Пазарджик - Йордан Мицикулев

14 МИР Перник - Валентина Евтимова

15 МИР Плевен - Ивелин Михайлов

16 МИР Пловдив град - Мария Илиева

17 МИР Пловдив област - Димитър Баберков

18 МИР Разград - Виктория Тодорова

19 МИР Русе - Деян Димов

20 МИР Силистра - Геомил Георгиев

21 МИР Сливен - Михаил Динев

22 МИР Смолян - Лариса Савова

23 МИР София - Стилиана Бобчева

24 МИР София - Александър Андонов

25 МИР София - Ивелин Михайлов

26 МИР София област - Красимира Катинчарова

27 МИР Стара Загора - Красимира Катинчарова

28 МИР Търговище - Ивайло Лазаров

29 МИР Хасково - Христо Петров

30 МИР Шумен - Милена Мерсинкова

31 МИР Ямбол - Павлина Константинова Костова-Давидович

АПС

Благоевград - Ахмед Вранчев

Бургас - Севим Али

Варна - Хюсни Адем

Велико Търново - Емил Александров

Видин - Димитър Чукарски

Враца - Росен Димитров

Габрово - Цветелина Колева

Добрич - Хасан Хасанов

Кърджали - Ерол Мехмед

Кюстендил - Николай Цонев

Ловеч - Красимир Красимиров

Монтана - Димитър Чукарски

Пазарджик - Хайри Садъков

Перник - Велин Чилингиров

Плевен - Мюжгян Камберова

Пловдив - град - Яшар Асан

Пловдив - област - Ферди Кадир

Разград - Севим Али

Русе - Минчо Георгиев

Силистра - Гюнер Хакъ

Сливен - Бадър Хасанов

Смолян - Хайри Садъков

София - 23 МИР - Веселин Пенев

София - 24 МИР - Джемал Салих

София - 25 МИР - Явор Хайтов

София - област - Стефан Борисов

Стара Загора - Димитър Николов

Търговище - Танер Али

Хасково - Димитър Николов

Шумен - Танер Али

Ямбол - Николай Димов