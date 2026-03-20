Гюров още един месец ще е премиер, тръгнал да решава международни въпроси, вместо тук да види цените на горивата, инфлацията, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на посещение в Ямбол.

"Толкова случайни хора се извъртяха в политиката, че не е удобно да го коментира човек", каза още той по адрес на изказването на Андрей Гюров, че присъединяването на България към Съвета за мир на Тръмп било незаконно.

"Прочетох и отговора на Пеевски. Не знам защо се е разпознал в него. Според мен е грешно. Но и той, и Гюров говорят откровени неистини. Гюров се опитва да твърди неща, които не са верни. Влизането в Комитета за мир беше решение на ГЕРБ. Затова редовният премиер тогава - Росен Желязков, отиде и заедно с президента на САЩ Доналд Тръмп го подписа. Пеевски няма нищо общо с това", заяви Борисов.

"Пеевски говори за Сорос, когото лично аз уважавам и с когото се познавам. Смея да твърдя, че той няма нищо общо с този служебен кабинет, за да обвиняваме него", добави той.

По думите му, войната в Украйна трябва моментално да спре.

"Ситуацията е изключително сложна. Вместо да се консолидираме и да опитаме да минем през тази ужасна криза, се карат за неща, която нямат никакво значение", каза още лидерът на ГЕРБ.

Не може да ти е приятно да се бомбардира, да се руши инфраструктура - тези взривявания на ключови петролни находища убива Европа, и от страна на САЩ, и от страна на Иран, ние нямаме наши находища. Това завлича и Европа, в момента ситуацията е изключително сложна, и вместо да се консолидираме като българи и да минем през тази ужасна криза, някои хора се драчкат за неща, които нямат никакво значение, допълни Борисов.

На въпрос дали вижда ГЕРБ в коалиция с формацията на Румен Радев, Борисов коментира, че иска първо да види всеки как ще се представи на изборите. Грешно е да оцветяваме кметовете. Пожелавам на Радев успех - едно е да излезеш от президентството и да правиш политика. Но като казва, че не трябвало да има неравенства, друго е да прави дясна политика. Едно е открито да защитава Русия, а после да пише, че е за ЕС и НАТО. Важното е, че не ни дава акъл от Президенството, допълни Борисов.

Бившият премиер разгледа напредъка по строителството на ключови инфраструктурни проекти, сред които и болницата в Ямбол.

"Ще свършим работа за Ямбол, убеден съм. По удължителния бюджет бих искал кметът да се изкаже. ПП и ДБ бяха против, но ние го направихме по искане на общините. С този бюджет, който приехме, общините ще могат да си ползват парите", сподели лидерът на ГЕРБ.

"Остава ни да го направим и съм го обещал, остават 1,2 километра от Южното Околовръстно на града. Трябват парите от два дни за "Боташ", поясни той.

"Благодаря на кмета на Ямбол Валентин Ревански за уважителното посрещане. Проведохме работна среща, по време на която обсъдихме ключови въпроси, свързани с развитието на града и региона, инфраструктурни проекти, подобряване на градската среда, както и възможности за привличане на инвестиции. Подчертах, че устойчивото развитие на общините и подкрепата за местната икономика минават само през сътрудничество между национална и местна власт.

Кметът на Ямбол от своя страна представи актуалните предизвикателства пред общината и очерта приоритетите за следващите месеци", написа Борисов.