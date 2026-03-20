„Като водач на листата в Бургас заставам с ясното обещание — ще бъда сред всички вас! Ще слушам, ще работя и ще отстоявам решения, които водят до развитие на нашия град и целия регион. Ще бъдете чути!“, заяви публично водачът на ГЕРБ-СДСв Бургаски регион Жечо Станков днес, на старта на предизборната кампания за вота на 19 април.

„Бургас е моят дом. Тук съм израснал, тук е моето семейство, моите приятели и хората, заради които влязох в политиката. И точно тук е мястото, на което искам да оставя следа с реална работа и отговорност. Свършихме много, но и много предстои. Пред нас стоят сериозни предизвикателства — заетост, инфраструктура, инвестиции, качествен живот. Но вярвам, че с постоянство, диалог и честна работа можем да ги превърнем във възможности. Не обещавам чудеса. Обещавам ред, работа и растеж.За Бургас. За хората. За бъдещето.“, добави той.