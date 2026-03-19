Предизборните куриози започнаха с недействителни регистрации на мераклии за парламента.

Регистрацията на Таня Гочева е обявена за недействителна от ЦИК, тъй като тя е хем кандидат-депутат на БСП в Хасково, хем е от листата на "Антикорупционен блок" от същия регион. Все пак ЦИК оставя Гочева да се бори за място в Народното събрание като кандидат на антикорупционния блок, понеже тази регистрация е била подадена първа.

Може ли кандидат-депутат да се пробва от четири избирателни района? Такъв е случаят с Татяна Лисичскова от коалиция "Трети март". След решението на комисията тя отпада от листите в 23-ти район в София и в Русе, като запазва участието си в Бургас и 24-ти район в София – където регистрациите ѝ са подадени първи по време.

Подобен е случаят с Тодор Ламбев от същата коалиция. И той бил включен в четири листи, като е заличен от 23-ти и 25-и район в София и остава кандидат в Бургас и 24-ти район в столицата.