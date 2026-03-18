Започна жребият, чрез който Централната избирателна комисия ще определи с кой номер в бюлетината ще се яви на изборите през април всяка партия и коалиция. 24 са формациите, които ще участват в изборната надпревара: 14 партии и 10 коалиции.
При жребия Камелия Нейкова изтегля два плика с имена на членове на комисията, съответно – единият от изтегля плик с наименованията на партиите, а другият – плик с поредния номер за вписване в бюлетината. И тази процедура се повтаря до изчерпване имената и номерата на партиите и коалициите.
Ето и пълния списък на партиите и номерата:
"Прогресивна България" - № 21
ГЕРБ - СДС - № 15
ПП-ДБ - № 7
ДПС - № 17
"Възраждане" - №8
БСП-ОЛ - № 5
ИТН - № 1
АПС - № 11
МЕЧ - № 4
"Величие" - № 14
"Синя България" - № 3
"Сияние" - № 20
"Непокорна България" - № 13
"Трети март" - № 16
"Антикорупционен блок" - № 12
"България може" - № 19
"Моя България" - № 9
"Нация" - № 18
"Съпротива" - № 22
"Пряка демокрация" - № 2
"Партия на зелените" - № 23
"Народна партия Истината и само истината" - № 6
"Глас народен" - № 24
"Движение на непартийните кандидати" - № 10
0 Коментара