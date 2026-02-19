И тази зима донесе страх от сметките за ток. В последните седмици хиляди хора отварят сметките си за електроенергия и виждат числа, които не разбират. Не могат да си ги обяснят, а някои - и да ги платят. Следват хиляди сигнали, подписки и заплахи за протести.

Семейства твърдят, че сметките им са скочили двойно, дори тройно. Пенсионери се чудят дали да си купят лекарства, или да платят тока.

И докато хората броят последните си пари, институциите броят жалбите. Регулаторът твърди, че е започнал проверки още преди да има официални сигнали. Омбудсман на Република България вече настоява за спешни инспекции и независими експертизи.

Обещанията звучат познато: "ще проверим", "ще анализираме", "ако има нарушения - ще санкционираме". А ако КЕВР казва, че цената на тока не е променяна от юли, значи проблем няма.

Хората обаче казват, че сметките са непоносими - което означава, че проблем има.

И тук започва истинският конфликт. Защото ако цената е същата, а сумата е по-висока - някой или не казва истината, или не контролира системата. А ако системата не е под контрол - тогава проблемът вече не е токът, а контролът.

Януарските сметки за ток неприятно изненадаха и добруджанци. Хората масово се оплакват от завишения, които според тях са необосновани - в някои случаи в пъти. От Енерго-Про заявиха, че това се дължи на по-високото потребление на електроенергия.

Темата коментираха адвокатът и бивш председател на КЗП Стоил Алипиев и енергийният експерт от БАН и преподавател в Софийски университет Теодора Пенева в ефира на "Директно".