Президентът Илияна Йотова и нейният екип работят за това изборите да се проведат на първата възможна дата след великденските празници. Това заяви държавният глава по време на консултациите с "ДПС – Ново начало" в сряда.

"Според нас бъдещото служебно правителство трябва да гарантира прозрачни, честни избори. Но и апелираме служебното правителство да се отнесе с нужното доверие и уважение и към българските избиратели. Ние имаме горчив опит в миналото, в които бяха нарушени права на българските граждани. Честността на изборите означава всеки български гражданин да се почувства уважен. Правата на българите за нас са първи приоритет", коментира пред президента Искра Михайлова, заместник-председател на "ДПС - Ново начало".

Тя очерта и някои по-важни задачи към служебното правителство.

"Превенция на потенциална спекула и нормално провеждане на политиката за ценообразуването. Подкрепа на земеделските производители. За нас е безспорно, че служебното правителство трябва да продължи инвестиционната програма на общините", обясни тя и допълни, че е необходим стриктен контрол над

Михайлова допълни още, че "ДПС – Ново начало" ще подкрепи подготвен бюджет, било то и от служебно правителство, ако той е социално ангажиран.

А за партията е изключително важно министър-председател да бъде човек с доказан административен опит и да познава структурите на държавата, а не носещ характеристиките на приближен до определена политическа партия.

"Министър-председателят, определен от президента, трябва да бъде човек с административен опит, който познава структурите на държавата, а не е човек, който носи характеристиките на приближен до една или друга партия", каза Михайлова, цитирана от БНР.



"Вие начертахте една моя политическа отговорност, която би трябвало да изглежда така, ако си бяха оставили старите текстове в конституцията. При тези промени аз ще посоча един от казалите - да, петима кандидати за служебни министър-председатели, но това не е моя избор. Авторитет се гради и се използва, бих казала тази дума, тогава, когато изборът е на 100% мой, и ви уверявам, че в тази ситуация, познавате ме добре, щях да нося цялата



Миналата седмица Йотова се срещна с всички потенциални служебни премиери, записани в Конституцията.

Петима души изразиха готовност да поемат поста – подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев, както и заместник-председателите на Сметната палата Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Според Конституцията президентът, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок.