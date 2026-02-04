Полицията издирва поне още трима души, включително собственикът на хижа “Петрохан“ Ивайло Калушев, след тройното убийство в планинския дом, съобщава БНТ.

Националната телевизия съобщава, че Калушев е непознат за полицията, която не знае дали той се намира на територията на страната. За него се знае, че доста време е живял в Мексико.

В хижата са открити големи количества законно притежавани оръжия, както и дронове с термовизионни камери, с възможност за контрол на огромни територии.

Те са били използвани във връзка с дейността на неправителствената организация, подпомагала опазването на защитените природни зони. Споразумението с Министерството на околната среда и водите е прекратено през лятото на 2025 година след като ебил в сила в продължение на три години.

Разследващите ще трябва да изяснят и дали групата е имала отношение към трафика на нелегални мигранти, тъй като районът е близо до границата с Република Сърбия и на пътя на мигрантите към Централна и Западна Европа.

В сряда се очакват резултатите от аутопсията, които трябва да дадат повече яснота около начина, по който са били застреляни намерените трима мъже. Водещите версии са убийство или ритуално самоубийство.

Местните жители твърдят, че са подавали сигнали за нередности, но от полицията посочват, че такива данни няма.

Има данни, че в хижата са се провеждали събирания, включително детски лагери, както и че сградата е ползвана от организациите "Българска рейнджърска група" и "Национална агенция за контрол на защитените територии", от които са били част и убитите.

Има неофициални полицейски твърдения, че Калушев е привличал в рейнджърската организацията непълнолетни, дори и малолетни. Според източници, близки до разследването, назад във времето малолетни и непълнолетни лица са посещавали хижата, като са ходили на лагер, ръководен от собственика, предава БНТ.