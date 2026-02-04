Изборният експерт Стоил Цицелков очаква трудни избори за външно министерство и ЦИК в чужбина. Експертът коментира и ограничаването на броя на избирателните секции в държавите извън ЕС, които бяха приети на второ четене в правна комисия.

"Изглежда, че след всички констатации, разговори и доказани дефицити в нашия изборен процес няма да видим сериозни промени, които да водят към по-честни избори”, коментира пред БНР Цицелков.

Изборният експерт отбеляза, че мотивите на вносителите от "Възраждане" са били свързани с ограничаването на неконтролираното гласуване в Турция, но по този начин се ощетяват и всички останали наши сънародници зад граница.

"Дори тези, които са организирани и отговорни български диаспори. Говоря за САЩ, които и досега имаха сериозни проблеми да пътуват. В този списък мога да включа и Великобритания”, обясни Цицелков.

"В предишни изборни кодекси дори експериментирахме с дистанционно гласуване. Никой не ни каза какви са резултатите от тези експерименти. Няма анализ. Сега изцяло го забравиха. Дори си позволиха да отложат с две години създаването на район "Чужбина”, добави експертът.

По думите му в момента Йотова се намира в уникална позиция по отношение на промените в изборното законодателство, обясни още той. "Каквото и да се гласува в четвъртък, тя може да му наложи вето, да избере служебен премиер, да насрочи избори. Така ще лиши НС от възможност да гласува този закон. Ще излезе като един спасител”, каза още Цицелков.

Той добави, че целият фокус се измества към технологии, машини, процедури, секции, избирателни списъци, но от това не се подобрява доверието в изборите.