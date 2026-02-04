Голям скандал избухна в Народното събрание още в началото на заседанието днес.

От МЕЧ поискаха изслушване на министъра на енергетиката в оставка Жечо Станков заради завишените сметки за ток за януари. От "Възраждане" пък поискаха изслушване на министъра на здравеопазването Силви Кирилов заради закриването на детското отделение на болницата във Варна.

Предложенията обаче бяха отхвърлени. Това, което предизвика гнева на лидера на МЕЧ Радостин Василев бе, че първо изслушването на Кирилов беше прието, а впоследствие отхвърлено, след като от "Величие" поискаха прегласуване.

"Искам да се качат тук Кирил Добрев, Тошко Йорданов и Драго Стойнев. Да обяснят защо не искат изслушване на министъра.

И защо баламурниците от "Величие" искат прегласуване за детската болница.

Защо 200 лева станаха 200 евро, че и повече. Драго (Стойнев), не се смей, не всички са търговци на ток като теб. Ясно е, че нищо не може да направи. Той все пак продава ниви.

Сектата на олигофрена също да обясни", призова Василев.

На трибуната излезе Красимира Катинчарова от "Величие", която се обърна директно към председателя Рая Назарян.

"Политически бабаити нямат място тук, защо позволявате това поведение. Не мога да сляза на това ниво. В този тип простотия ще ме бият с опит.

Докоснах без да искам "против", затова поисках прегласуване. И в двата случая "Величие" гласува "За" изслушването. Този език е характерен за циганските гета", каза тя.

"Всеки един регулатор се занимава с различни цени - в случая е КЕВР. Поискайте изслушване от КЕВР. Някой тук ако се мисли за енергетик - да обясни на останалите - не всички сме такива", обяви и Тошко Йорданов.