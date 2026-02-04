Третото издание на Младежкия музикален фестивал „Солисими“, който ще се проведе в Бургас тази пролет, ще предложи изключителна възможност за млади инструменталисти - два майсторски класа, водени от утвърдени имена в международната музикална сцена.

Обученията ще се проведат в Националното училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“ в Бургас и ще завършат с концерт в Културен център „Морско казино“.

Първият майсторски клас е по цигулка и ще се състои в периода 16–19 март 2026 г. с преподавател Ангелина Абаджиева - изключителна цигуларка с богата международна кариера и носител на множество престижни награди. Родена в Шумен, Абаджиева започва обучението си по цигулка на шестгодишна възраст, а още на осем вече печели първа награда на конкурса „Светослав Обретенов“. Следват международни отличия, сред които награди от конкурсите „Коциан“, „Паганини“ и „Гизекинг“, както и активна концертна дейност в Германия, където работи като концертмайстор и солистка на радио оркестри.

Класът по цигулка е предназначен за млади инструменталисти, родени преди 1 януари 2014 г., обучаващи се в професионални училища по изкуства. Обучението включва три индивидуални урока по 40 минути. Занятията ще се провеждат в зала 106 на НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“, а заключителният концерт ще се състои на 19 март 2026 г. от 18:00 ч. в Културен център „Морско казино“. Броят на участниците е ограничен до осем. Срокът за регистрация е до 1 март 2026 г., като заявления се приемат на имейл адрес info@solinaria.com.

Вторият майсторски клас е по флейта и ще се проведе от 23 до 26 март 2026 г. под ръководството на проф. д-р Айля Улудере – изтъкнат флейтист, педагог и дългогодишен преподавател с международно признание. Родена в България, проф. Улудере завършва висшето си образование в Истанбул и се утвърждава като водеща фигура в музикалната педагогика в Турция. Тя е ръководител на катедра „Духови и ударни инструменти“ в Държавната консерватория на Университета „Мимар Синан“ и е сред създателите на Истанбулския флейтов оркестър.

Майсторският клас е отворен за флейтисти от всички националности, родени преди 1 януари 2014 г. Обучението включва три индивидуални урока по 40 минути, както и един урок за флейтов ансамбъл. Заключителният концерт ще се състои на 26 март от 18:00 ч. в Културен център „Морско казино“. Занятията ще се проведат в зала 106 на НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“, а местата са ограничени до осем участници. Крайният срок за подаване на заявления е 8 март 2026 г., като регистрацията е активна до запълване на местата.

Двата майсторски класа са част от стремежа на фестивала „Солисими“ да съчетае високо музикално изкуство с професионално развитие на млади таланти. Форумът предоставя уникален шанс за пряк контакт с утвърдени артисти и възможност за изява на престижна сцена в Бургас.

Участниците ще имат възможност не само да усъвършенстват техническите и артистичните си умения, но и да се потопят в творческа атмосфера, която ще остави траен отпечатък в музикалния им път.