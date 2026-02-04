КОЦ- Бургас отбелязва Световния ден за борба с рака с безплатни профилактични прегледи в Медицински център „Вяра и Надежда“ (поликлиниката, корпус 1). Тази година кампанията е под надслов: „Открий го! Излекувай го! Пребори го!“. Надеждата започва с един преглед.

Четвърти февруари - Световен ден за борба с рака

Световният ден за борба с рака се отбелязва всяка година на 4-ти февруари- единствената инициатива, която обединява целия свят. По данни на Световната здравна организация всяка година над 12 млн. души получават тежката диагноза. Важно е да се знае обаче, че около 40% от онкологичните заболявания могат да бъдат излекувани, стига да бъдат диагностицирани навреме.

В рамките на програмата на КОЦ-Бургас, напълно БЕЗПЛАТНО ще Ви консултира д-р Иван Биволарски, терапевт по медицинска онкология.

БЕЗПЛАТНИЯТ профилактичен преглед включва:

Преглед от специалист по медицинска онкология;

Датите за безплатни консултации са 06.02.2026г., 09.02.2026г., 11.02.2026г., 13.02.2026г., 16.02.2026г., 18.02.2026г., 20.02.2026г., 23.02.2026г., 25.02.2026г., и 17.02.2026г. от 14:00 ч.

Часовете са ограничени и могат да бъдат записани на:

056/820142;

„Положителното е, че с всяка измината година българинът осъзнава все повече и повече, че ракът е лечимо заболяване. Всеки един човек, който се е сблъскал с тази диагноза, първоначално е нормално да изпита някакво стресово състояние, но постепенно, оглеждайки се наоколо, запознавайки се с постиженията на съвременната медицина, придобива все по-голяма увереност и разбира, че това заболяване не е Дамоклев меч и не е категоричната присъда . Нагледен пример за това е, че нараства броят на пациентите, които са лекувани по повод на ракови заболявания и продължават да живеят.“, заявиха от КОЦ-Бургас.